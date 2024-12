Nepredstavljiva bolečina: nogometašev sin umrl pred obračunom Lige prvakov

Obračun Stuttgarta in Young Boys se je začel z minuto molka, vsi nogometaši pa so nosili črne trakove. Gostje svojega edinega zadetka na obračunu, ki ga je v 6. minuti dosegel Lukaš Lakomi, niso proslavljali, ampak so proti kameram usmerili dres svojega soigralca Meschacka Elio. S tem majhnim in na videz nepomembnim dejanjem so soigralcu v verjetno najhujšem času v njegovem življenju poslali svojo podporo.