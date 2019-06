Nepredstavljivo: se legendarni Totti poslavlja od Olimpica?

Totti novi tehnični direktor? Ne, hvala ...

Po odhodu športnega direktorja Ramona Rodrigueza Verdeja, bolj znanega pod vzdevkom Monchi, sredi marca in odhodu trenerja Eusebija di Francescaso se odnosi na relaciji Totti - Pellotta še dodatno poslabšali. Očitno do te mere, da je 43-letniku dosti vsega, ki se bo v prihodnje najverjetneje posvetil novemu izzivu. Čeprav predsednik Pellotta trdi drugače: "Če Francesco (Totti, op. p.) potrebuje čas za razmislek, katero funkcijo v klubu bi želel opravljati v prihodnje, mu ga bomo na vsak način omogočili." Pellotta je po navedbah Gazzette dello Sport Tottiju med drugim ponudil položaj tehničnega direktorja, ki pa ga je slednji brez obotavljanja odklonil.



Kakorkoli že, Totti je tekom dolge in uspešne kariere s svojo osebnostjo in edinstvenim odnosom do grba svojega ljubljenega kluba osvojil srca navijačev po vsem svetu. In tudi številnih vrhunskih nogometašev, ki nikoli niso skrivali, da je prav eden od največjih romanistov njihov največji vzornik.