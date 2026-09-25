Neprepoznavno shujšani Wayne Rooney zaplul med resničnostne zvezdnike

Štiridesetletni nekdanji dolgoletni angleški nogometni reprezentant je drastično oklestil svoje kilograme, da bi skupaj z ženo Coleen Rooney postal zvezda televizijskega resničnostnega šova v Veliki Britaniji. Wayne Rooney je ponosno pokazal tudi svoj operirani nos in ob tem zavrnil govorice, da bi bila njegova opazna telesna sprememba posledica injekcij za hujšanje. V nadaljevanju je razkril, da ga je k operaciji nosu spodbudila žena Coleen, za Daily Mail pa je med drugim povedal, da je v telovadnici "trdo garal" za izgubo teže.

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Očitki o "svinčnikih" in negodovanje zaradi smrčanja

Med smehom je zavrnil namigovanja, da je uporabljal injekcije za hujšanje. "Pred kratkim sem opazil, da ljudje govorijo, da uporabljam tisti 'svinčnik' (injekcije). Škoda, saj se res močno trudim, da bi shujšal. Oni pa pravijo, da uporabljam svinčnik," se je pridušal Rooney. Coleen je dodala, da je Rooneyja končno prepričala v operacijo nosu po tem, ko je morala dolga leta prenašati njegovo smrčanje. "Na eno stran nosu sploh nisem mogel izdihniti zraka, zato sem si ga dal popraviti," je priznal Rooney.

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