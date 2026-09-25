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Nogomet

Neprepoznavno shujšani Wayne Rooney zaplul med resničnostne zvezdnike

London, 25. 09. 2026 09.44 pred 44 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.V.
Wayne Rooney

Legenda angleškega in svetovnega nogometa Wayne Rooney se je z ženo Coleen pojavil na rdeči preprogi ob premieri njune nove serije z naslovom "The Real Rooneys". Ob tem je nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in Evertona navdušil prisotne s korenito telesno preobrazbo.

Štiridesetletni nekdanji dolgoletni angleški nogometni reprezentant je drastično oklestil svoje kilograme, da bi skupaj z ženo Coleen Rooney postal zvezda televizijskega resničnostnega šova v Veliki Britaniji.

Wayne Rooney je ponosno pokazal tudi svoj operirani nos in ob tem zavrnil govorice, da bi bila njegova opazna telesna sprememba posledica injekcij za hujšanje. V nadaljevanju je razkril, da ga je k operaciji nosu spodbudila žena Coleen, za Daily Mail pa je med drugim povedal, da je v telovadnici "trdo garal" za izgubo teže.

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Očitki o "svinčnikih" in negodovanje zaradi smrčanja

Med smehom je zavrnil namigovanja, da je uporabljal injekcije za hujšanje. "Pred kratkim sem opazil, da ljudje govorijo, da uporabljam tisti 'svinčnik' (injekcije). Škoda, saj se res močno trudim, da bi shujšal. Oni pa pravijo, da uporabljam svinčnik," se je pridušal Rooney.

Coleen je dodala, da je Rooneyja končno prepričala v operacijo nosu po tem, ko je morala dolga leta prenašati njegovo smrčanje. "Na eno stran nosu sploh nisem mogel izdihniti zraka, zato sem si ga dal popraviti," je priznal Rooney.

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Nikoli nisi pripravljen na novico o izgubi službe

Legenda Manchester Uniteda, za katerega je dosegel 253 golov, in Evertona je prav tako razkrila, da se je med svetovnim prvenstvom v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki in v oddaji Match of the Day preizkusila kot televizijski komentator na BBC-ju, saj je po koncu igralske kariere iskala nov življenjski smisel. Ob tem je priznala, da se morda nikoli več ne bo vrnila k trenerskemu delu.

"Tega ne delam zaradi denarja. To počnem zato, da imam nek cilj pred seboj, namesto da bi ves dan sedel doma. Obstaja možnost, da nikoli več ne bom trener, zato je treba gledati naprej ... Potrebujem vlogo v šovu Zamaskirani pevec (The Masked Singer), čeprav bi me tam verjetno raztrgali," je pojasnil Rooney.

Njegova zadnja trenerska služba je bila pri Plymouthu, kjer so ga odpustili decembra lani, ko je bila ekipa na zadnjem mestu prvenstvene lestvice Championshipa. "Kot igralec veš, kdaj se bo tvoja kariera končala, in se lahko na to pripraviš. Na naslednji stopnji - kot trener - pa ne veš, ali boš zdržal eno leto, dve, deset ali le tri mesece ... Nisi pripravljen na trenutek, ko izgubiš službo," je ob koncu poudaril Wayne Rooney.

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KOMENTARJI4

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Definbahija
25. 09. 2026 11.06
Rudko je lohk tak kot želi in vedno bo legenda. Ito kot R9
Odgovori
0 0
Wrako
25. 09. 2026 10.49
ozempic dela cudeze….
Odgovori
0 0
PSIHOTERAPEVT
25. 09. 2026 10.42
Pošteno povedano! Pač ni lahko sedeti doma, pa naj se sliši še tako dobro. Nič ti ne pomagajo milijoni, vse je videl, sedel na zlati wc školjki, pil vodo iz zlate pipe ... a tistega, kar resnično potrebuje, nima. Denar ne more kupiti tistega občutka, ko stopiš na igrišče pred 70 tisoč ljudi. Takšni ljudje so odvisni od adrenalina in ko tega zmanjka, ostane le praznina.
Odgovori
+1
1 0
124091204
25. 09. 2026 10.49
Glede na to da je trener, stopa kar redno pred mnozico ljudi, mogoce res ne 70 tisoč, pa vseeno. Zanimivo da veš točno kaj pa kolko njemu manjka, si mel z njim terapevtski posvet ali spet bluzis?
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+0
1 1
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