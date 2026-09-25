Neprepoznavno shujšani Wayne Rooney zaplul med resničnostne zvezdnike

Štiridesetletni nekdanji dolgoletni angleški nogometni reprezentant je drastično oklestil svoje kilograme, da bi skupaj z ženo Coleen Rooney postal zvezda televizijskega resničnostnega šova v Veliki Britaniji.
Wayne Rooney je ponosno pokazal tudi svoj operirani nos in ob tem zavrnil govorice, da bi bila njegova opazna telesna sprememba posledica injekcij za hujšanje. V nadaljevanju je razkril, da ga je k operaciji nosu spodbudila žena Coleen, za Daily Mail pa je med drugim povedal, da je v telovadnici "trdo garal" za izgubo teže.
Očitki o "svinčnikih" in negodovanje zaradi smrčanja
Med smehom je zavrnil namigovanja, da je uporabljal injekcije za hujšanje. "Pred kratkim sem opazil, da ljudje govorijo, da uporabljam tisti 'svinčnik' (injekcije). Škoda, saj se res močno trudim, da bi shujšal. Oni pa pravijo, da uporabljam svinčnik," se je pridušal Rooney.
Coleen je dodala, da je Rooneyja končno prepričala v operacijo nosu po tem, ko je morala dolga leta prenašati njegovo smrčanje. "Na eno stran nosu sploh nisem mogel izdihniti zraka, zato sem si ga dal popraviti," je priznal Rooney.
Nikoli nisi pripravljen na novico o izgubi službe
Legenda Manchester Uniteda, za katerega je dosegel 253 golov, in Evertona je prav tako razkrila, da se je med svetovnim prvenstvom v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki in v oddaji Match of the Day preizkusila kot televizijski komentator na BBC-ju, saj je po koncu igralske kariere iskala nov življenjski smisel. Ob tem je priznala, da se morda nikoli več ne bo vrnila k trenerskemu delu.
"Tega ne delam zaradi denarja. To počnem zato, da imam nek cilj pred seboj, namesto da bi ves dan sedel doma. Obstaja možnost, da nikoli več ne bom trener, zato je treba gledati naprej ... Potrebujem vlogo v šovu Zamaskirani pevec (The Masked Singer), čeprav bi me tam verjetno raztrgali," je pojasnil Rooney.
Njegova zadnja trenerska služba je bila pri Plymouthu, kjer so ga odpustili decembra lani, ko je bila ekipa na zadnjem mestu prvenstvene lestvice Championshipa. "Kot igralec veš, kdaj se bo tvoja kariera končala, in se lahko na to pripraviš. Na naslednji stopnji - kot trener - pa ne veš, ali boš zdržal eno leto, dve, deset ali le tri mesece ... Nisi pripravljen na trenutek, ko izgubiš službo," je ob koncu poudaril Wayne Rooney.
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