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Nogomet

Nepresenetljivo: Argentina stopila v bran Infantinu

Buenos Aires, 07. 08. 2026 08.40 pred 3 dnevi 3 min branja 76

Avtor:
Lu.M
Lionel Messi in Gianni Infantino

Kljub temu da je nogometna Evropa po dogodkih v zadnjem tednu obrnila hrbet predsedniku Mednarodne nogometne zveze (FIFA) Gianniju Infantinu, je bil Švicar deležen tudi veliko podpore iz ostalih koncev sveta. Med njimi najbolj izstopa Argentina; trikratni svetovni prvaki so z uradnim pismom stopili v bran predsedniku.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Že tako ne ravno priljubljeni Gianni Infantino je v zadnjem tednu dni izgubil veliko nogometnih zaveznikov. Ko je odjeknila novica o njegovem načrtu, da proda del svetovnega prvenstva, sta mu hrbet zelo hitro obrnili dve največji nogometni zvezi na svetu – Evropska nogometna zveza (UEFA) in Južnoameriška nogometna zveza (CONMEBOL). Z grožnjami o bojkotu Fifinih tekmovanj so njegovi nasprotniki vendarle dosegli, da je Švicar opustil svoje "smele" načrte o mundialu.

Afera, ki je pretresla nogometni svet, pa je na ugledu Infantina in organizacije, ki jo zastopa, pustila trajne posledice. Svoje nezaupanje v sposobnosti Švicarja je javno izrazila Uefa, ki si želi, da pride do menjave straže na vrhu svetovnega nogometa. Fifa je po včerajšnjem kriznem sestanku sicer napovedala, da bo 56-letnik ostal na čelu organizacije kljub vsem kontroverzam, ki jih je zakuhal.

Predsednik Argentinske nogometne zveze (AFA) Claudio Tapia in Gianni Infantino
Predsednik Argentinske nogometne zveze (AFA) Claudio Tapia in Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Podporo pa je vendarle dobil od ene najvplivnejših nogometnih držav na svetu. V bran so mu namreč stopili pri Argentinski nogometni zvezi (AFA), kjer so javno izrazili svoje zaupanje v delo švicarskega predsednika. "V imenu Argentinske nogometne zveze (AFA) in njenega izvršnega odbora se obračamo na vas, spoštovani predsednik, ter prek vas tudi na svet FIFE, da izrazimo podporo vodenju organizacije v zadnjih desetih letih, katerega glavni stebri so bili razvoj nogometa po vsem svetu ter stabilnost, temelječa na jasnem, stabilnem in preglednem modelu upravljanja," so svoj hvalospev na račun Infantina začeli Argentinci.

V zapisu so sicer izrazili nestrinjanje s propadlim načrtom, a se vedno znova vrnili na hvaljenje Infantinovega dosedanjega dela: "Z našega vidika ste uspeli izvesti transformacijo nogometa, ki je slonela na odkritosti, spoštovanju do obstoječih struktur in demokratičnega procesa. Zato naša organizacija trdno stoji za vami, tudi v luči prihajajočih volitev, in verjame, da je za nogomet najbolje, da nadaljujete s svojim mandatom," so zaključili Argentinci, ki si na vrhu nogometa očitno ne želijo sprememb.

Predsednik Argentinske nogometne zveze (AFA) Claudio Tapia
Predsednik Argentinske nogometne zveze (AFA) Claudio Tapia
FOTO: Profimedia

Kako kredibilna je argentinska podpora?

Med mundialom je bila razkrita afera v zvezi z argentinskim nogometom. Francoski novinar Romain Molina je obelodanil številne nepravilnosti, primere korupcije in celo primere spolnega nadlegovanja v mladinskih selekcijah. Informacije so tako še dodatno razburkale nogometno javnost, ki je seveda od vodilnih mož in ostalih vpletenih zahtevala jasne razlage glede obtožb, teh do danes še niso dobili.

Preberi še Francoski novinar razkril šokantne podrobnosti o argentinski zvezi

Glavni del preiskave se je nanašal na finančne tokove, ki so po argentinski zmagi v Katarju leta 2022 odtekali v raznorazna ameriška podjetja. Domnevno pranje denarja in zapravljanje prihodkov zmage na zasebnih luksuznih stvareh, kot so avtomobili, jahte in zasebna letala, sta zamajali podporo zveze, ki jo predsednik Claudio Tapia vodi vse od leta 2017.

Ob tem se seveda poraja popolnoma legitimno vprašanje: ali si Infantino sploh želi podporo zveze, ki je vsaj domnevno tako koruptivna. V slovenščini poznamo frazo, s katero bi lahko opisali situacijo. Isti ptiči skupaj letijo.

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KOMENTARJI76

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
07. 08. 2026 16.38
Eni še verjetno med spanje govorijo; MESSI NAJBOLJŠI, RABCA NAJBOLJŠA, ARGENTINA SP. Tako so obsedeni, da realnosti sploh ne poznajo.
Odgovori
+2
7 5
Kolllerik
08. 08. 2026 16.36
Messi JE najboljši. Argentina dosti manj...
Odgovori
+1
1 0
Bassettt
07. 08. 2026 14.22
Ah, samo še potrdi Argentino v finalu...
Odgovori
+1
6 5
Lucky
07. 08. 2026 13.45
Pa smo spet tm. Barci in Argentini bi blo treba vse vzet in dat Realu. Za reprezentance pa niso zihr. Komurkoli, sam, da ni Messi.
Odgovori
-3
9 12
tisina
07. 08. 2026 14.28
Idi spat
Odgovori
+4
12 8
cripstoned
07. 08. 2026 14.40
Zakaj real?? Tam je ze tako ali najvec svetovnih, evropskih in spanskih lovorik....malemu prevarantu bi morali samo vzeti 4 zlate zoge in aslov sp iz qatarja...3 ukradene naslove lige prvakov pa naj obdrzi itak mu to nic ne pomaga hahahahah
Odgovori
+0
9 9
Kolllerik
07. 08. 2026 15.11
tisina, resnica boli.
Odgovori
+0
7 7
Kolllerik
07. 08. 2026 15.11
Minus in greš naprej...
Odgovori
+0
7 7
Kolllerik
07. 08. 2026 15.23
za cripsa...
Odgovori
+0
7 7
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 16.34
tisina , prosim za tisino
Odgovori
+0
4 4
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.40
Barcelona bi morala vložiti zahtevek, da lahko tudi 14 letni igralci igrajo v Laligi , če ne bi bil Real proti
Odgovori
+2
11 9
REAList7
07. 08. 2026 13.09
Tebe bi bilo treba na goli otok poslat, pa sem tam pogovarjaj s samim seboj. Čudak.
Odgovori
-3
11 14
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 13.16
Slab Real...ne pa sodniki...ti bi si pa zaslužil Hvar in luksuzni hotel...toliko truda smo vložili, ti pa si vse povedal z eno povedjo
Odgovori
-2
9 11
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.28
UEFA je uporabila enak mušter za Infantina, kot ga je za starega kriminalca iz Madrida, le da se je star vampir prej vdal
Odgovori
-4
9 13
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.34
Zmagala je svetloba nad temo
Odgovori
-2
9 11
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.44
Cripsi, dohajaš ?
Odgovori
-2
10 12
Kolllerik
07. 08. 2026 12.17
Kakšen koruptiven svet.... Svet lahko na tem primeru sicer posredno vidi (kdor hoče videt, seveda) od kod in na kakšen način toliko pokalov realu....
Odgovori
-8
6 14
REAList7
07. 08. 2026 12.25
Članek o skorumpirani FIFI in argentinski zvezi, pokvarjeni farselonarji pa poskušajo preusmeriti pozornost na Real. Kako patetično. Pokvarjeni varujejo hrbet pokvarjenim.
Odgovori
+6
15 9
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.31
Ko potegneš vzporednice sta samo Infantino in stari kriminalec Perez....in UEFA, ki ne popušča
Odgovori
-2
10 12
Kolllerik
07. 08. 2026 13.34
Tudi Ronaldo je bil deležen popusta s strani Infantina. V obliki izbrisa rdečega kartona, ki ga je upravičeno dobil proti Irski.
Odgovori
-4
4 8
MatPaat
07. 08. 2026 12.15
Tapia je naštel vse glavne stebre s katerim podpira Infantilnega. Pozabi je samo omeniti in se zahvaliti za pokal leta 2022 in za finale 2026. Vedno prevara žal ne uspe je bila pa blizu. Posebno zahvalo po sms-u je poslal tud Pessi, ki še zdaj joče ampak je srečen, ker mu je tatko vsaj 1x zrihtal pokalček.
Odgovori
+9
16 7
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.24
Jaz se zahvaljujem tebi, ker te mi ni treba žaliti
Odgovori
-5
8 13
Clovek
07. 08. 2026 14.08
Hahah v vsakem komentarju Messi, ga zgleda kar sam mencaš na njega, da ga omenjaš v nedogled. Se bo kmalu upokojil, brez skrbi, ampak pol boš gledal v zrak in ti bo dolgčas, bomo pa vsaj prikrajšani tvojih komentarjev.
Odgovori
+0
4 4
MatPaat
07. 08. 2026 12.08
Nič presenetljivega. Nekje od zadaj letijo umazani milijončki, ki so plod tega, da je mali prevarant vsaj 1x postal svetovni prvak. V drugo so tud poskušali ampak so Španci bili 3 klase boljši.
Odgovori
+7
14 7
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.15
Španci so bili boljši le zato, ker niso imeli igralcev Reala
Odgovori
-5
9 14
Kolllerik
07. 08. 2026 12.18
Španska Barcelona je bila boljša, tu ni dvoma...
Odgovori
-7
7 14
Karlossantana
07. 08. 2026 11.56
Vse jasno, Gliha vkup štriha!
Odgovori
+7
14 7
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 11.48
Jaz stojim za svojimi besedami, da je UEFA zaustavila starega kriminalca iz Reala...kljub temu , da je sodišče EU dalo prav staremu kriminalcu , kot to spodaj navaja star hejter .....ali pa če se hoče sam žogati, to pa ne gre tudi če bi bil mlad kriminalec
Odgovori
-5
8 13
REAList7
07. 08. 2026 12.27
Saj kdo bo pa stal za tvojimi blodnjami, če ne ti. Drugi ne bo nihče.
Odgovori
+1
10 9
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.33
Tudi Čeferinu je stari kriminalec iz Madrida očital blodnje
Odgovori
+2
9 7
Cupko
07. 08. 2026 11.46
Seveda ga podpirajo. Že v Katarju je bilo vse podrejeno temu, da zmagajo in tudi na letošnjem sp so delali že od začetka za malega, ki mu niso pokazali rdečega kartona za nameren start od zadaj!
Odgovori
-8
7 15
1818
07. 08. 2026 10.34
Itak, če jim je znatno pomagal do polfinala
Odgovori
+9
18 9
MatPaat
07. 08. 2026 12.09
Ni to sam polfinale. To je celo prvenstvo 2022 in 2026.
Odgovori
-3
7 10
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.25
Ne pozabimo Kempesa
Odgovori
-3
7 10
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 10.22
Se strinjam z Realistom, da samo UEFA lahko ustavi Infantina, tako kot je to storila s starim kriminalcem Perezom
Odgovori
+5
19 14
REAList7
07. 08. 2026 10.35
Še enkrat več kažeš veliko nepoznavanje zadeve in pristranskost ter tudi zavajaš, tako kot velika večina ostalih vas tu farselonarjev in hejterjev Reala. Sodišče EU je samo presodilo, da je UEFA glede odločitve o Super ligi zlorabila svoj prevladujoči položaj in ravnala v nasprotju s pravom EU glede pravil o predhodni odobritvi novih tekmovanj in je protipravno omejevala konkurenco. Tako da je to bila kvečjemu pravna zmaga Reala, se je pa Perez pozneje s Čeferinom dogovoril glede nekaterih stvari in sta si podala roko. Tvoja trditev je zatorej popolnoma zavajajoča in napačna.
Odgovori
+2
14 12
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 11.10
Staremu kriminalcu je Čeferin naredil remontado . Pravna zmaga Reala in če se hoče sam žogati z Real Madrid Castillo....to je bila ponudba Čeferina, ki jo stari kriminalec ni mogel zavrniti
Odgovori
+3
13 10
Loptass
07. 08. 2026 11.12
Sodišče je odločilo ja.....o procesnih stvareh, češ da so jih recimo omejevali. Ampak kaj pa je superliga pomenila za nogomet? Kaj je rekla nogometna stroka in večji del javnosti na Perezovo idejo? Isto kot za Infantinovo. Kaj je bil povod za Superligo??? Ker je Perez jokal, da imajo prenizke dohodke in več niso konkurenčni klubom kot so PSG, City, Chealsea, ki imajo bogate lastnike. Torej jamra, da rabi denar, po drugi strani pa pišete, da Real lahko zapravlja kolikor hoče, ker je poln dnarja. Malo morgen. 🤡😂
Odgovori
+2
12 10
REAList7
07. 08. 2026 11.21
Lopataš, a razumeš ti, kaj je ta tvoj vrli prijatelj "lastniki česarkoli" trdil? Moj odgovor se je nanašal izključno na njegovo zavajajočo in lažno trditev. Nisem se spuščal v ostale stvari, ki si jih zdaj ti odprl. Dejstvo je, da je s tem Real dokazal nekaj UEFI in na podlagi te sodbe bi lahko vložil odškodninsko tožbo in mastno zaslužil, ampak je Perez dorekel nekatere stvari s Čeferinom, tako da sta se, recimo temu, pobotala. Real je v zameno za ta dogovor, ki bo v dobro tudi ostalih klubov, umaknil več milijardno odškodninsko tožbo. Kot pa sem že večkrat napisal, pa tudi sam nisem bil pristaš Super lige. Vem pa tudi, da je to očitno bil edini način, da se je pritisnilo na UEFO, ki bo zdaj uvedla določene spremembe. Sicer pa je farselona bila čisto do zadnjega pri koritu in se je tik pred zdajci umaknila, ko je v zameno za izstop prejela soglasje za tekmo proti Villarealu v ZDA. In zdaj boste vi glasni zopet čez Real, ko pa ste bili med ustanovitelji te Super lige in praktično do konca zraven. Se sploh zavedate kakšni dvoličneži ste vi?
Odgovori
+0
11 11
Loptass
07. 08. 2026 12.09
Torej če bo sedaj Infantino vložil tožbo zoper Uefo in druge in bo sodišče obrazložilo, da so Infantina procesno nepravilno izsiljevali in ga omejevali, da opusti idejo, boš potem napisal komentar v bran Infantinu, kot zdaj Perezu????
Odgovori
-1
8 9
REAList7
07. 08. 2026 12.27
Ma, nima smisla. Res nima smisla z vami.
Odgovori
+0
7 7
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.33
Srečno, kekec
Odgovori
+6
9 3
Loptass
07. 08. 2026 12.46
Si le ugotovil, da se je z glupostmi težko boriti proti dejstvom? Ali pričakujem preveč od tebe......
Odgovori
+6
8 2
REAList7
07. 08. 2026 15.06
Si popolnoma prav napisal, ja. Zdaj pa le še ugotovi na katero stran spadaš...
Odgovori
-3
0 3
paulista
07. 08. 2026 09.58
Argentina in Messi potem pa dolgo nič, ko doživi neuspeh največji je to veliko veselje povprečnežev
Odgovori
-3
10 13
Kopite84
07. 08. 2026 11.13
In kje je bil ta največji v finalu?
Odgovori
-2
7 9
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.17
Kje si ti je bolj aktualno vprašanje
Odgovori
+3
9 6
Slovenska pomlad
07. 08. 2026 09.53
Tudi v SDS ga podpirajo.
Odgovori
+15
19 4
barjan?ek1
07. 08. 2026 09.47
Na pokvarjenem svetu je prva stvar denar potem dolgo nič potem pa denar.
Odgovori
+14
15 1
REAList7
07. 08. 2026 09.42
Edino UEFA je tista, ki lahko ustavi to norost, ki se jo gre Infantino. Upam, da pritisnejo nanj in na vso organizacijo z vso močjo in brez popuščanja, dokler ta človek ne odstopi s položaja. Če pa ne bo, pa naj organizirajo neko novo tekmovanje pod okriljem UEFE. Trump, Infantino in Argentina z messijem na čelu pa se naj sami žogajo. Skorumpiranci pokvarjeni.
Odgovori
+9
20 11
Clovek
07. 08. 2026 10.41
Si moral vključiti Messija, ne? Če ga ne bi omenil, bi se najbrž začel penit.
Odgovori
+1
11 10
cripstoned
07. 08. 2026 10.49
Clovek ko je govor o najvecjih prevarah ne moremo brez maleha prevaranta...infantino mu je zrihtal naslov v qatarju ...mali prevarant je podpornik izraela in izonistov jasno da so ga pocastili...samo slepci si morate lagati...mali prevarant je poleg argentine, ropalone in infantina najvecja prevara v zgodovini sporta...
Odgovori
+0
11 11
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 11.11
Koga pa naj omeni ? Ronalda ne poznajo vsi
Odgovori
+3
10 7
Clovek
07. 08. 2026 11.17
Največja prevara tega športa je bil, je in vedno bo vardrid, za katerega tudi sam navijaš. Zato pa je še toliko bolj smešno, da se po vseh ukradenih naslovih najbolj šopirite in igrate pravičnike. Da ga pa morate omenjat v vsaki temi, pa samo pokaže, da vam je bil trn v peti in da vam bo še dolgo povzročal nočne more ;)
Odgovori
+1
9 8
cripstoned
07. 08. 2026 11.31
NEGREIRA...uefa...fifa...tiho farsic
Odgovori
-1
7 8
Kolllerik
07. 08. 2026 11.54
Lahko se na nekaj vsedeš Fifi...
Odgovori
+0
6 6
MatPaat
07. 08. 2026 12.10
Kako ga ne bi, če vsi, ki ga fršite na Pessija govorite kako vse sam naredi.
Odgovori
-1
5 6
Clovek
07. 08. 2026 12.14
Smo videli koliko je napredovala ta Negreira :D uefo pa ne vem kaj omenjaš glede na to, da tiščijo naprej izključno in le VARDRID
Odgovori
+1
7 6
Clovek
07. 08. 2026 12.16
MatPaat ne naredi vsega sam, ampak zagotovo naredi ogromno za vsako ekipo, katere je del. Ampak kaj razlagat takemu veleumu, ki spremlja nogomet na tiktoku in redditu.
Odgovori
+2
8 6
RUBEŽ
07. 08. 2026 16.36
Še malo, pa boš moral dodati ATA PEREZA.
Odgovori
+4
4 0
BrezPitt
07. 08. 2026 09.37
Seveda Argentina, Burkina Faso, Eritreja in naš JaJo ga podpirajo.
Odgovori
+11
12 1
barjan?ek1
07. 08. 2026 09.51
Pa sej Jajo podpira tudi Netanjahuja in Trumpa
Odgovori
+8
8 0
Bananistanec
07. 08. 2026 09.36
Fifino priznanje za mir Trumpu je velik pokazatelj o kredibilnosti te zveze
Odgovori
+13
13 0
cripstoned
07. 08. 2026 09.21
Jasno da prevaranti drzijo skupaj...argentincem bi morali vzeti vsak naslov svetovnega prvaka infantina pa bi morali zapreti...
Odgovori
+10
22 12
Pomladni cvet
07. 08. 2026 09.26
zakaj je bila argentina v finalu 2026 tako slaba? Ker so mislili da imajo naslov prvaka že dobljen, španci so jim pokazali da se nogomet dobi na igrišču
Odgovori
+5
14 9
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