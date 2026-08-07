Nepresenetljivo: Argentina stopila v bran Infantinu

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Že tako ne ravno priljubljeni Gianni Infantino je v zadnjem tednu dni izgubil veliko nogometnih zaveznikov. Ko je odjeknila novica o njegovem načrtu, da proda del svetovnega prvenstva, sta mu hrbet zelo hitro obrnili dve največji nogometni zvezi na svetu – Evropska nogometna zveza (UEFA) in Južnoameriška nogometna zveza (CONMEBOL). Z grožnjami o bojkotu Fifinih tekmovanj so njegovi nasprotniki vendarle dosegli, da je Švicar opustil svoje "smele" načrte o mundialu. Afera, ki je pretresla nogometni svet, pa je na ugledu Infantina in organizacije, ki jo zastopa, pustila trajne posledice. Svoje nezaupanje v sposobnosti Švicarja je javno izrazila Uefa, ki si želi, da pride do menjave straže na vrhu svetovnega nogometa. Fifa je po včerajšnjem kriznem sestanku sicer napovedala, da bo 56-letnik ostal na čelu organizacije kljub vsem kontroverzam, ki jih je zakuhal.

Predsednik Argentinske nogometne zveze (AFA) Claudio Tapia in Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Podporo pa je vendarle dobil od ene najvplivnejših nogometnih držav na svetu. V bran so mu namreč stopili pri Argentinski nogometni zvezi (AFA), kjer so javno izrazili svoje zaupanje v delo švicarskega predsednika. "V imenu Argentinske nogometne zveze (AFA) in njenega izvršnega odbora se obračamo na vas, spoštovani predsednik, ter prek vas tudi na svet FIFE, da izrazimo podporo vodenju organizacije v zadnjih desetih letih, katerega glavni stebri so bili razvoj nogometa po vsem svetu ter stabilnost, temelječa na jasnem, stabilnem in preglednem modelu upravljanja," so svoj hvalospev na račun Infantina začeli Argentinci. V zapisu so sicer izrazili nestrinjanje s propadlim načrtom, a se vedno znova vrnili na hvaljenje Infantinovega dosedanjega dela: "Z našega vidika ste uspeli izvesti transformacijo nogometa, ki je slonela na odkritosti, spoštovanju do obstoječih struktur in demokratičnega procesa. Zato naša organizacija trdno stoji za vami, tudi v luči prihajajočih volitev, in verjame, da je za nogomet najbolje, da nadaljujete s svojim mandatom," so zaključili Argentinci, ki si na vrhu nogometa očitno ne želijo sprememb.

Predsednik Argentinske nogometne zveze (AFA) Claudio Tapia FOTO: Profimedia

Kako kredibilna je argentinska podpora?

Med mundialom je bila razkrita afera v zvezi z argentinskim nogometom. Francoski novinar Romain Molina je obelodanil številne nepravilnosti, primere korupcije in celo primere spolnega nadlegovanja v mladinskih selekcijah. Informacije so tako še dodatno razburkale nogometno javnost, ki je seveda od vodilnih mož in ostalih vpletenih zahtevala jasne razlage glede obtožb, teh do danes še niso dobili.