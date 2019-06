Nepričakovana zaušnica finalistu SP: Hrvati poraženi v Varaždinu

Hrvaška nogometna reprezentanca je v prijateljski tekmi v Varaždinu izgubila proti Tuniziji z 1 : 2. Za Hrvate je to prvi poraz v zgodovini proti katerikoli afriški ekipi, za Tunizijce pa je uspeh lepa spodbuda pred začetkom afriškega prvenstva.

Gostje, ki bodo od 21. junija v Egiptu nastopali v skupini z Angolo, Malijem in Mavretanijo, so povedli v 16. minuti, Hrvati so izenačili na začetku drugega polčasa preko Bruna Petkovića, zmagoviti gol za Tunizijo pa je v 70. minuti iz enajstmetrovke dosegel Naim Sliti.



Izidi:

Trinidad in Tobago – Kanada 0 : 2 (0 : 1)

Južna Koreja – Iran 1 : 1 (0 : 0)

Singapur – Mjanmar 1 : 2 (1 : 1)

Kitajska – Tadžikistan 1 : 0 (1 : 0)

Jordanija – Indonezija 4 : 1 (2 : 0)

Uzbekistan – Sirija 2 : 0 (2 : 0)

Kirgizistan – Palestina 2 : 2 (1 : 0)

Gvineja – Benin 0 : 1 (0 : 1)

Alžirija – Burundi 1 : 1 (0 : 0)

Hrvaška –Tunizija 1 : 2 (0 : 1)