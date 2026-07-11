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Nogomet

Nepričakovana zvezda prvenstva

Ljubljana, 11. 07. 2026 15.51 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Španski junak Mikel Merino

Mikel Merino je nogometaš, ki je postal nenadejan junak ene najbolj talentiranih generacij v zgodovini španske reprezentance. Je igralec za zadnje minute in ključne trenutke, ki ne potrebuje 90 minut, da pusti pečat. Včasih potrebuje samo en dotik.

Mikel Merino
Mikel Merino
FOTO: AP

Pamplona, mesto na severu Španije. Mesto, ki tisti en teden, ko ne počiva, živi za eno najbolj znanih španskih tradicij. Za festival San Fermin, ki poteka prav te dni v času svetovnega prvenstva. Toda za pravo razburjenje v preteklih dneh ni poskrbel San Fermin. Tokrat mesto, oblečeno v bele srajce in z rdečimi rutami okoli vratu, časti svojega meščana. Novega junaka Pamplome in Španije Mikela Merina, človeka, zaradi katerega cela država kroži okoli kotnih zastavic. Človeka, ki je Španijo po slabih dveh desetletjih ponovno popeljal v polfinale svetovnega prvenstva.

Karierna pot vzponov in preizkušenj

Merino je svojo nogometno zgodbo začel doma – v Pamplomi, v dresu Osasune, kluba, za katerega je igral tudi njegov oče Angel Merino. Prav od njega Mikel črpa navdih za proslavljanje zadetkov ob kotnih zastavicah, ki ga sedaj posnema celotna država. Po Osasuni so za Merina sledili kratki postanki v tujini, nato pa je sledil povratek v domovino, kjer se je razkril njegov pravi potencial. Leta 2020 je osvojil kraljevi pokal, nato pa bil v sezoni 2022–23 izbran v idealno enajsterico La Lige. Tem uspehom je nato sledil prestop kariere v Arsenal, kjer pa je imel težave s poškodbami. Januarja je utrpel zlom stopala, kar je pod velik vprašaj postavilo tudi njegov nastop na mundialu. Vrniti se mu je uspelo šele mesec dni pred začetkom turnirja.

Mikel Merino
Mikel Merino
FOTO: AP

Junak zadnjih minut

V vsega enem tednu je 30-letni Španec postal mož, ki je s svojimi zadetki na tem svetovnem prvenstvu pokopal sanje že dveh evropskih nogometnih velikanov.

Najprej je bil tisti, ki je poskrbel, da se je od svetovnega prvenstva poslovil Cristiano Ronaldo, ko je v prvi minuti sodnikovega dodatka po čudoviti podaji Ferrana Torresa zabil edini gol na tekmi. Po zmagi nad Portugalsko je povedal: "Dejstvo, da sem tukaj, mi je bilo pred nekaj meseci nepredstavljivo."

Le štiri dni kasneje je znova prišel trenutek, ko se je Španija morala zanesti na svojo super menjavo. "La Roja" ni uspela streti obrambe Belgije in spraviti žoge v gol. Nato pa je v 86. minuti vstopil as iz rokava Luisa de la Fuenteja. Merino je potreboval dve minuti in en dotik, da je po napaki vratarja Senneja Lemmensa Adidasovo Triondo pospravil v mrežo in ponovno postal junak "furije" ter tako postavil končni rezultat 2:1. Španija je tako po 16 letih ponovno dosegla polfinale svetovnega prvenstva.

"Mikel je neverjeten," je po zmagi v četrtfinalu dejal španski selektor ter dodal, da je Pamplomec igralec, ki lahko igra v vsaki ekipi.

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Zgodovina se ponavlja

Malokdo je pričakoval v španski ekipi zvezdnikov, kot so Lamine Yamal, Rodri in Pedri, da bo prav Mikel Merino igralec, ki bo na tem svetovnem prvenstvu pisal najpomembnejše trenutke.

A morda bi morali to slutiti že prej, kajti De la Fuentejev adut iz rokava je svojo čarovnijo pokazal že na evropskem prvenstvu 2024, ko je v 119. minuti odločil četrtfinale proti Nemčiji. Svoj gol je takrat prvič praznoval z obuditvijo očetovega proslavljanja okoli zastavice, ki je bilo 33 let pozabljeno.

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KOMENTARJI1

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razgledanec
11. 07. 2026 17.22
Uff cudno da noben nepise o tisi roki v kazenskem prostoru ko je zoga letela proti lukakuju
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