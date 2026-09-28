Nepričakovanega zvezdnika mundiala udarila kruta realnost

Preden je na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki stopil v ospredje, je izkušeni vratar užival v mirni rutini v drugi portugalski ligi pri klubu Chaves.
Do dramatičnega preobrata je prišlo, ko je zbral sedem ključnih obramb in Zelenortskim otokom pomagal do remija z 0:0 proti Španiji na njihovi prvi tekmi skupinskega dela na mundialu. Poziv v živo s strani brazilske televizijske postaje CazeTV je poskrbel, da je število sledilcev tega vratarja na Instagramu le nekaj ur po zadnjem sodnikovem žvižgu poskočilo s 56.000 na več kot milijon (!).
Obžaluje izgubo zasebnosti
Štiridesetletni Vozinha je v intervjuju za The Observer odkrito spregovoril o izgubi osebne svobode, ko se je ozrl na vihar nenadne slave, ki mu je postavila življenje na glavo.
Ko je podrobneje opisoval izjemno pozornost izven igrišča, je Vozinha dejal: "Izgubil sem svoj mir in tišino. Nimam več nobene zasebnosti, oziroma veliko manj kot nekoč. Ko grem v mesto ali v restavracijo, se vedno najde nekdo, ki se želi fotografirati z mano ali me prosi za avtogram. Ali pa, kar je še huje, me nekdo snema. To je tisto, kar se je v mojem življenju najbolj spremenilo, in mislim, da ne morem storiti ničesar, da bi to preprečil."
Ko se je spominjal nadrealističnega trenutka, ko mu je v garderobi pregorel telefon, je dodal: "Eden od članov osebja za prehrano v ekipi je prišel do mene in mi rekel, da imam 'milijardo' sledilcev. Sploh nisem vedel, o čem govori; mislil sem, da se šali, vendar je vztrajal. Kasneje sem šel na intervjuje v mešano cono in novinarka postaje CazeTV me je vprašala, ali vem, kaj se dogaja. Pokazala mi je svoj telefon in takrat sem videl, da imam več kot milijon sledilcev."
Ko komercialni interesi trčijo ob etične meje
Prava norišnica z Vozinho v glavni vlogi je zvezo spodbudila, da je za obvladovanje medijskega cirkusa vpoklicala njegovega nekdanjega zastopnika, medtem ko je vratar vzel stvari v svoje roke in izklopil obvestila, da bi ostal osredotočen na nogomet. Ko je pojasnjeval, kako se je umaknil od hrupa, je Vozinha razkril: "Odločil sem se, da izklopim obvestila na Instagramu, da ne bi bil v skušnjavi, da nenehno preverjam, kdo mi sledi."
Z rastjo prepoznavnosti je sledil plaz komercialnega zanimanja, vendar je Vozinha postavil trdne meje glede morebitnih sponzorstev: "Vem, da je bilo med svetovnim prvenstvom veliko podjetij in blagovnih znamk, ki so želela sodelovati z mano, vendar sem med tekmovanjem izpeljal le eno promocijsko sodelovanje, in sicer z UFL Mobile. Ne vem, kakšne ponudbe bodo prišle v prihodnosti, a za zdaj ne želim sodelovati z nobeno tobačno znamko, proizvajalcem alkohola ali stavnico."
Izkušeni čuvaj mreže je ob koncu poudaril svoje pomisleke glede kulture slavnih in priznal: "Veliko ljudi si želi biti slavnih in imeti javni profil, vendar vidijo le pozitivno plat te realnosti. Po pravici povedano, če bi mi ponudili življenje, ki ga imam danes, ali življenje, ki sem ga imel prej, bi zagotovo izbral slednjega."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.