Neprijetno presenečenje: Klinsmann brez licence na klopi Herthe?

Klinsmann (na fotografiji), ko je vodil eno prvih tekem na klopi ameriške reprezentance na tekmi s Slovenijo v Ljubljani. Američani so slavili s 3:2 (Matavž 26' in 61'; Buddle 9', Dempsey 41', Altidore 43'/11-m).

Jürgen Klinsmann, nekdaj odličen napadalec Stuttgarta, Interja, Monaca, Tottenhama, Bayerna in Sampdorie, se je v domovino kot trener Herthe vrnil po dolgoletnem delovanju v Združenih državah Amerike, kjer je vodil tudi tamkajšnjo reprezentanco. Berlinski prvoligaš je Klinsmanna novembra imenoval za vršilca dolžnosti trenerja, a po poročanju Bildačlan šampionskih nemških reprezentanc s SP 1990 in Eura 1996 Nemški nogometni zvezi (DFB) še vedno ni dostavil potrebnih papirjev, ki bi dokazovali veljavnost njegove trenerske licence.

55-letni trener je za Bildpovedal, da je papirje pozabil v Kaliforniji. Če dokumentov na DFB ne bodo dobili, bo moral Hertho voditi njegov pomočnik Alexander Nouri. Berlinčani so trenutno 12. na lestvici, po končanem zimskem premoru pa Klinsmanna ta konec tedna čaka prav posebna preizkušnja: prvi obračun z nekdanjim klubom Bayernom. Na petih tekmah pod nekdanjim selektorjem nemške članske izbrane vrste in trenerjem Bayerna je Hertha na petih tekmah dvakrat zmagala in remizirala ter vknjižila en poraz, in sicer proti četrtouvrščeni Borussii Dortmund.

Pozabil med božičnimi prazniki, zdaj pa ni nikogar doma

"Ko sem se vkrcal na letalo za Berlin, si nisem mislil, da bom potreboval mojo trenersko licenco in dokaz o tem, da nadaljujem z izobraževanjem, saj nisem vedel, da bom postal trener Herthe," je Bild citiral Klinsmanna. "Preprosto sem med božičem pozabil dokumente. Trenutno ni nikogar pri meni doma v Kaliforniji, ker moja žena s hčerko živi tam, kjer ona študira. A delam na tem, da bi priskrbel vse potrebne dokumente,"je dodal.

Klinsmann je do licence prišel že leta 2000, ko se je udeležil posebnih predavanj za igralce, ki so pomagali izoblikovati nemški nogomet v prejšnjem desetletju, ki je bilo prvo po združitvi Nemčije. Licenco mora obnoviti vsaka tri leta z dokazili o nadaljnjem izobraževanju, Klinsmann pa skupaj s Hertho na naslov DFB še ni uspel dostaviti zahtevanih papirjev.

"Zavedamo se, da je delal na nadaljnjem izobraževanju denimo v Mehiki in Združenih državah. A oni se ne osredotočajo toliko na certifikate," je za Bild dejal prvi mož akademije DFB Tobias Haupt. Odzvalo se je tudi vodstvo Bundeslige, ki je v uradni izjavi zapisalo, da so prepričani, da se bo težava rešila "v primernem času".

