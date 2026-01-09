Neprimerna poteza Arsenalovega igralca na derbiju razjezila legende

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Do neljubega incidenta je prišlo v tretji minuti sodnikovega dodatka v drugem polčasu. Arsenal je napadal, za žogo pa sta se blizu roba igrišča borila branilec Liverpoola Conor Bradley in napadalec Arsenala Gabriel Martinelli. Škotski desni bočni branilec je nerodno stopil na nogo in na videz hudo poškodoval gleženj. Medtem ko se je Škot na tleh zvijal v bolečinah, je Martinelli želel čim prej nadaljevati igro v upanju, da bo vodilno moštvo lige zabilo vodilni gol. Sodnik Anthony Taylor ga je ustavil, neučakani Brazilec pa je najprej žogo nerodno vrgel v nasprotnika na tleh, nato pa se je začel pritoževati nad dejstvom, da je nasprotnik, ki je potreboval zdravniško pomoč, ležal le nekaj centimetrov od roba igralnega polja. Če bi bil Škot izven igralnega polja, bi se igra lahko nadaljevala.

Vse bolj nestrpni Brazilec se je odločil, da bo stvari vzel v svoje roke in poškodovanega nasprotnika je poskusil odriniti na drugo stran avt črte. Liverpoolovemu igralcu so na pomoč takoj priskočili njegovi soigralci in pričakovano je sledilo prerivanje ter prerekanje.

Legende Manchester Uniteda nad Arsenalovega igralca

Martinelli je zaradi svojih dejanj prejel rumeni karton, sodnik pa je enako kazen namenil branilcu Liverpoola Ibrahimu Konateju, ki je v jezi odrinil Brazilca. Po tekmi sta o tem dogodku spregovorila nekdanja igralca Manchester Uniteda Roy Keane in Gary Neville. "Ne smeš ga odriniti z igrišča. Tega ne smeš početi. To je zelo slabo. Mislim, da se mu mora opravičiti. Bradleyja so morali z igrišča odnesti na nosilih. Če sem iskren, sem zelo jezen na Martinellija, sramotno. Kar je storil, je bilo idiotsko. Najprej je vrgel žogo vanj, nato ga je poskušal odriniti z igrišča. Presenetilo me je, da ga ni eden od Liverpoolovih igralcev zagrabil za vrat. Zdaj gledam Roya Keana. Če bi se to zgodilo enemu od naših igralcev, bi ga on po moje napadel z vsemi močmi," je dejanja Martinellija ocenil nekdanji nogometaš Manchester Uniteda in soigralec Keana.

O dogodku je spregovoril tudi Keane. "To mi sploh ni bilo všeč. To se je enkrat zgodilo tudi meni. Bil sem hudo poškodovan in nasprotnik je stal nad menoj. To ni dobro. Vrgel je žogo vanj, stal je nad njim, malo ga je celo odrinil s kolenom. Poskušal ga je prisiliti, da zapusti igrišče. Martinelli se bo moral pogledati v ogledalo in upam, da se bo opravičil," je bil iskren Keane.

Opravičilo skesanega Martinellija

Po tekmi in po tem, ko je ugotovil, da je bila Bradleyjeva poškodba resna, se je Martinelli opravičil nasprotniku in navijačem. "S Conorjem sva se slišala preko mobilnih sporočil in že sem se mu opravičil. V žaru borbe se resnično nisem zavedal, da je resno poškodovan. Želim sporočiti, da mi je globoko žal, ker sem se tako odzval. Še enkrat Conorju želim čim prejšnje okrevanje," je na družbenih omrežjih zapisal Martinelli.

Opravičilo Gabriela Martinellija na instagramu FOTO: Instagram - Gabriel Martinelli

Odzvala sta se tudi trenerja

Trener Liverpoola Arne Slot ni bil tako kritičen kot nekdanji igralci Liverpoolovega največjega rivala Manchester Uniteda. "Gabriela Martinellija ne poznam, ampak deluje mi kot dober človek. Mislim, da je bil pri njem problem – to je problem nogometa na splošno – to, da je v nogometu toliko zavlačevanja in hlinjenja poškodb med zaključki tekem, da ti gre včasih vse skupaj na živce, če želiš zabiti gol, saj domnevaš, da nasprotnik zavlačuje. Od Martinellija ne morem v 94. minuti tekme, ko je vse skupaj zelo čustveno, zahtevati, da razume, da je Liverpool moštvo, ki lovi gol proti Leedsu, ampak igralci ne padajo na tla. 100-odstotno sem prepričan, da tega nikoli ne bi storil, če bi vedel, kako resna je poškodba," je o incidentu dejal nizozemski trener.