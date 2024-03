Organizacijski fiasko pred začetkom 'spektakla' s Portugalci

Prihod Cristiana Ronalda in ostalih portugalskih zvezdnikov je s seboj prinesel malo morje dodatnih varnostnih zadolžitev. Očitno pa so na NZS pri organizaciji spektakla (znova) pozabili na navijače. Tisti, ki so kupili vstopnice za vse domače tekme v 2024, so v ponedeljek dobili obvestilo, da bo letne vstopnice mogoče prevzeti v Stožicah na dan tekme, a brez pojasnila, da prevzem ni predpogoj za vstop na stadion. "V dežju smo več kot uro čakali na prevzem, dokler nam ni eden od uslužbencev NZS-ja sporočil, da bomo lahko vstopnice prevzeli na naslednji tekmi," nam je sporočil eden od razočaranih navijačev.

OGLAS

icon-expand FOTO: Bralec

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: Bralec 24ur.com



Vrsta za prevzem "letnih" vstopnic pred tekmo s Portugalsko icon-picture-layer-2 1 / 3

"Prevzem letnih vstopnic bo mogoč pred tekmo na VIP vhodu dvorane Stožice, 26. marca 2024, od 17.30 do 20.00. Vsem navijačem priporočamo, da se v izogib gneči pravočasno odpravite na prevzemno mesto, kjer se bo potrebno identificirati z osebnim dokumentom," so kupcem letnih vstopnic za tekme slovenske reprezentance v ponedeljek sporočili na Eventimu. Ob tem pa so očitno pozabili omeniti, da prevzem vstopnic za vstop na stadion sploh ni nujno potreben. Zadošča namreč že elektronska vstopnica, ki so jo kupci dobili ob nakupu. Vsaj tako so enemu od naših bralcev sporočili z Nogometne zveze Slovenije, po tem, ko jih je v torek dopoldan poklical v izogib morebitni gneči ob fizičnem prevzemu.

Tisti, ki tega niso storili in so se v Stožice odpravili že veliko pred začetkom nocojšnjega spektakla, pa so se močno ušteli. "Prišli smo ob 17.30, a se dolga vrsta skoraj uro ni premaknila," nam je opisal drug bralec, ki je v Stožice prišel ob uri, ko naj bi stekel začetek prevzema vstopnic. "Eden od navijačev, ki je čakal v vrsti pred njim, se je zaradi zmede obrnil na Eventim, kjer so mu sporočili nasprotno – da je prevzem vstopnice v fizični obliki predpogoj za vstop na stadion," pripoveduje.