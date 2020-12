Neymar organizira(l) zabavo za 500 ljudi. Telefoni prepovedani

Brazilski zvezdnik, član pariške ekipe PSG, Neymar, je v svoji razkošni vili Mangaratibi v okolici Ria de Janeira priredil večdnevno zabavo. "Edina omejitev oziroma edini pogoj za povabljence je ta, da na zabavo ne smejo prinesti svojih telefonov oziroma ne smejo uporabljati nobenih komunikacijskih sredstev. Skrbi za to, da slike z zabave ne bi prišle v javnost," pišejo nekateri brazilski mediji, ki se obenem močno zgražajo nad potezo 28-letnega nogometaša, sicer znanega udeleženca in tudi organizatorja zabav doma in po svetu. "Zabava je že nekaj dni v teku. Začela se je v petek dopoldan in bo trajala vse do torka točno do polnoči," pišeO Globo, ki še dodaja, da je Neymar najel zabavljače iz številnih "storitvenih" dejavnosti, ki skrbijo za dobro počutje gostov. "Številka povabljenih se vrti okoli 500. Da ne bi vznemirjal bližnjih sosedov, je dal zgraditi tudi podzemni disko, obenem je poskrbel za dodatno zvočno izolacijo. Žur traja brez prestanka."

Brazilski mediji še dodajajo, da je Neymarjeva zabava predmet komentiranja na socialnih omrežjih in večina se ob njegovem počutju močno zgraža in Brazilčevo početje milo rečeno kritizira. "Kljub vsem kritikam in ostrim besedam pa se nogometaš ni odločil prekiniti oziroma končati zabave," zaključuje brazilski O Globo.