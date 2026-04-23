Neslaven rekord, ki bo navijače Arsenala zelo bolel

Arsenal je v domačem prvenstvu v sezono vstopil kot favorit, saj je predhodne tri sezone zaključil na drugem mestu. September je na vrhu Premier League zaključil Liverpool, ki je pozneje na lestvici dramatično padel, Arsenal pa se je na vrh povzpel v prvem tednu oktobra. Tam so topničarji ostali vse do srede, ko je Manchester City premagal Burnley in kljub enakemu številu točk (70) in gol razliki (+37) kot Arsenal zasedel vrh angleškega prvenstva.

Tesnoba med navijači Arsenala je bila že pred tem še kako prisotna, zdaj pa spominja bolj na obup. Manchester City je v domačem prvenstvu izgubil 17. januarja, ko je bil boljši Manchester United, in moštvo Pepa Guardiole vse bolj spominja na šampionske ekipe med letoma 2020 in 2023, ko je City pod taktirko Katalonca osvojil kar štiri domače naslove.

Dodaten udarec predstavlja statistični podatek, ki bo tudi v dobrih časih anksiozne navijače Arsenala spravil v obup. Od prihoda Mikela Artete na mesto trenerja leta 2019 je Arsenal kar 539 dni preživel na vrhu lestvice Premier League, v tem času pa ni osvojil niti enega naslova. V enakem času je Manchester City na vrhu lestvice preživel manj časa (453 dni), osvojil pa je kar štiri naslove.

Še bolj boleč je podatek, da je Arsenal od leta 2004, ko je pod taktirko legendarnega Arsena Wengerja ligo osvojil brez poraza, na vrhu lestvice preživel kar 959 dni. V tem času so le Chelsea (1543 dni, pet naslovov), Man City (1200 dni, osem naslovov), Manchester United (1039 dni, pet naslovov) in Liverpool (1034 dni, dva naslova) preživeli več časa na vrhu lestvice angleškega prvenstva.

Arsenal do konca sezone čaka le še pet obračunov v angleškem prvenstvu proti Newcastlu, Fulhamu, West Hamu, Burnleyju in Crystal Palacu ter vsaj dva obračuna v polfinalu Lige prvakov z Atleticom. Za osvojitev obeh tekmovanj bodo morali poleg nasprotnikov premagati tudi tesnobo in zgodovino.