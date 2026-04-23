Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Nogomet

Neslaven rekord, ki bo navijače Arsenala zelo bolel

London, 23. 04. 2026 17.13 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
M.D.
Declan Rice in Gabriel

Pred nogometaši Arsenala je ključnih nekaj tednov, ki bodo odločali o tem, ali bo sezona 2025/26 najbolj uspešna ali najbolj boleča v zgodovini londonskega kluba. V domačem prvenstvu so topničarji dolgo vodili in bili glavni favoriti za osvojitev prvega naslova prvaka po letu 2004. A poraz minuli konec tedna proti Manchester Cityju, ki se je v sredo z zmago proti Burnleyju povzpel na vrh lestvice, je poskrbel za preveč domač občutek tesnobe med navijači v severnem Londonu. Statistični podatek, ki te dni kroži po spletu, zagotovo ne bo pomagal. Arsenal po domačem obračunu z Newcastlom ta konec tedna v sredo čaka obračun z Atleticom na prvi tekmi polfinala Lige prvakov.

Arsenal je v domačem prvenstvu v sezono vstopil kot favorit, saj je predhodne tri sezone zaključil na drugem mestu. September je na vrhu Premier League zaključil Liverpool, ki je pozneje na lestvici dramatično padel, Arsenal pa se je na vrh povzpel v prvem tednu oktobra. Tam so topničarji ostali vse do srede, ko je Manchester City premagal Burnley in kljub enakemu številu točk (70) in gol razliki (+37) kot Arsenal zasedel vrh angleškega prvenstva.

Mikel Arteta je vodenje Arsenala prevzel leta 2019, pred tem je bil pomočnik trenerja pri Pepu Guardioli.
Mikel Arteta je vodenje Arsenala prevzel leta 2019, pred tem je bil pomočnik trenerja pri Pepu Guardioli.
FOTO: AP

Tesnoba med navijači Arsenala je bila že pred tem še kako prisotna, zdaj pa spominja bolj na obup. Manchester City je v domačem prvenstvu izgubil 17. januarja, ko je bil boljši Manchester United, in moštvo Pepa Guardiole vse bolj spominja na šampionske ekipe med letoma 2020 in 2023, ko je City pod taktirko Katalonca osvojil kar štiri domače naslove.

Dodaten udarec predstavlja statistični podatek, ki bo tudi v dobrih časih anksiozne navijače Arsenala spravil v obup. Od prihoda Mikela Artete na mesto trenerja leta 2019 je Arsenal kar 539 dni preživel na vrhu lestvice Premier League, v tem času pa ni osvojil niti enega naslova. V enakem času je Manchester City na vrhu lestvice preživel manj časa (453 dni), osvojil pa je kar štiri naslove.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še bolj boleč je podatek, da je Arsenal od leta 2004, ko je pod taktirko legendarnega Arsena Wengerja ligo osvojil brez poraza, na vrhu lestvice preživel kar 959 dni. V tem času so le Chelsea (1543 dni, pet naslovov), Man City (1200 dni, osem naslovov), Manchester United (1039 dni, pet naslovov) in Liverpool (1034 dni, dva naslova) preživeli več časa na vrhu lestvice angleškega prvenstva.

Arsenal do konca sezone čaka le še pet obračunov v angleškem prvenstvu proti Newcastlu, Fulhamu, West Hamu, Burnleyju in Crystal Palacu ter vsaj dva obračuna v polfinalu Lige prvakov z Atleticom. Za osvojitev obeh tekmovanj bodo morali poleg nasprotnikov premagati tudi tesnobo in zgodovino.

Razlagalnik

Pep Guardiola je eden najuspešnejših nogometnih trenerjev v zgodovini, znan po svoji taktični filozofiji, ki temelji na posesti žoge, visokem pritisku in hitrem prenosu igre. Svojo trenersko pot je začel pri Barceloni, kjer je z ekipo osvojil številne lovorike, kasneje pa je svoj pečat pustil še pri Bayernu iz Münchna in Manchester Cityju. Njegov pristop je korenito spremenil način, kako se danes igra nogomet, saj je vpeljal večjo taktično disciplino in poudarek na tehnični podkovanosti igralcev na vseh položajih.

Izraz 'The Invincibles' se nanaša na znamenito generacijo nogometašev Arsenala iz sezone 2003/2004. Pod vodstvom trenerja Arsena Wengerja je ekipa v angleškem prvenstvu odigrala celotno sezono brez poraza, kar je bilo v sodobnem nogometu izjemno redek in težko ponovljiv dosežek. Ta ekipa je postala simbol klubske odličnosti in je v tistem obdobju igrala prepoznaven, hiter in estetsko dovršen nogomet, kar jim je prineslo status legendarne generacije v zgodovini angleškega nogometa.

Liga prvakov (UEFA Champions League) je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga organizira Evropska nogometna zveza. V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih državnih prvenstev, kar tekmovanju daje izjemno visoko kakovostno raven. Zmaga v Ligi prvakov velja za vrhunec klubske kariere tako za igralce kot za trenerje, saj tekmovanje združuje najboljše talente sveta, bogato zgodovino in ogromno medijsko ter finančno pozornost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Arsenal premier league manchester city liga prvakov

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

blef
23. 04. 2026 19.49
Nekaj jim manjka in tudi vedno zmanjka.
borjac
23. 04. 2026 20.49
Zmanjka jim sposoben trener !!! , ki bi obdržal 7 točk prednosti pred Cityem.
