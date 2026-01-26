Naslovnica
Nogomet

Neslavni rekord: Salah z Liverpoolom v zgodovinsko slabem nizu

Liverpool, 26. 01. 2026 16.01 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Mohamed Salah

Liverpool je po katastrofalni nogometni jeseni vendarle uspel nekako umiriti situacijo in rezultatsko krivuljo vsaj malenkostno dvigniti navzgor. Redsi so bili brez poraza že skoraj dva meseca, v soboto pa so klonili na gostovanju pri Bournemouthu. V prvo postavo se je vrnil Mohamed Salah, ki se je z novim porazom vpisal v negativni del Liverpoolove nogometne zgodovine.

Virgil van Dijk
Virgil van Dijk
FOTO: Profimedia

V soboto sta Bournemouth in Liverpool odigrala tekmo za nogometne anale. Domači so po dveh velikih napakah Virgila van Dijka že v prvem polčasu povedli z 2:0. Prav gostujoči kapetan je Redse pred koncem prve polovice vrnil v igro, v 80. minuti pa je izid poravnal Dominik Szoboszlai, ki še vedno izstopa kot ena redkih svetlih točk Liverpoolove sezone. V 95. minuti je sledil delirij na tribunah stadiona Vitality, ko je domači nogometaš Amine Adli po veliki zmedi v kazenskem prostoru žogo nekako spravil v gostujočo mrežo in svoji ekipi priboril šele drugo ligaško zmago na zadnjih 15 tekmah.

Preberi še Salah z vsemi 'topovi' nad Liverpool in Slota: 'Vrgli so me pod avtobus'

Za Redse je bil to prvi ligaški poraz po debaklu, ki ga je 22. novembra na Anfieldu uprizoril Nottingham Forest. Arne Slot je prvič v letošnjem letu v prvo enajsterico umestil Mohameda Salaha, ki je začetek 2026 skoraj v celoti preživel v Maroku, kjer je z Egiptom nastopal na Afriškem pokalu narodov. Egipčanov povratek med prvih 11 se zagotovo ni razpletel po njegovih željah. Z novim porazom je Salah izenačil neslaven rekord, ki si ga sedaj deli z Dirko Kuytom, ki je za Liverpool igral med leti 2006 in 2012. Na zadnjih 8 ligaških tekmah, ki jih je Egipčan začel, so Redsi izgubili kar sedem. Po Salahovem izbruhu po remiju proti Leedsu se je razmerje med njim in Slotom dodobra skrhalo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podobni "zgodovinski" statistični izkupički bodo zvezdnika še dodatno potisnili na stranski tir, kjer pa si seveda ne želi biti. Kuyt je enako slab niz dosegel leta 2012, ko so bila pričakovanja v mestu Beatlov zagotovo manjša kot dandanes. Vse to pa seveda postavlja pod vprašaj Salahovo prihodnost v legendarnem rdečem dresu, v katerem je pustil neizbrisljiv pečat.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
the kop
26. 01. 2026 17.31
Kajti pomaga toliko tekem brez poraza če so pa sami remiji! Slot je povsem izgubil kompas, in ne vsm kako je sploh še lahko pri liverpoolu!!
Odgovori
0 0
