Neslavni rekord: Salah z Liverpoolom v zgodovinsko slabem nizu

Virgil van Dijk FOTO: Profimedia

V soboto sta Bournemouth in Liverpool odigrala tekmo za nogometne anale. Domači so po dveh velikih napakah Virgila van Dijka že v prvem polčasu povedli z 2:0. Prav gostujoči kapetan je Redse pred koncem prve polovice vrnil v igro, v 80. minuti pa je izid poravnal Dominik Szoboszlai, ki še vedno izstopa kot ena redkih svetlih točk Liverpoolove sezone. V 95. minuti je sledil delirij na tribunah stadiona Vitality, ko je domači nogometaš Amine Adli po veliki zmedi v kazenskem prostoru žogo nekako spravil v gostujočo mrežo in svoji ekipi priboril šele drugo ligaško zmago na zadnjih 15 tekmah.

Za Redse je bil to prvi ligaški poraz po debaklu, ki ga je 22. novembra na Anfieldu uprizoril Nottingham Forest. Arne Slot je prvič v letošnjem letu v prvo enajsterico umestil Mohameda Salaha, ki je začetek 2026 skoraj v celoti preživel v Maroku, kjer je z Egiptom nastopal na Afriškem pokalu narodov. Egipčanov povratek med prvih 11 se zagotovo ni razpletel po njegovih željah. Z novim porazom je Salah izenačil neslaven rekord, ki si ga sedaj deli z Dirko Kuytom, ki je za Liverpool igral med leti 2006 in 2012. Na zadnjih 8 ligaških tekmah, ki jih je Egipčan začel, so Redsi izgubili kar sedem. Po Salahovem izbruhu po remiju proti Leedsu se je razmerje med njim in Slotom dodobra skrhalo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke