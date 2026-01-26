Neslavni rekord: Salah z Liverpoolom v zgodovinsko slabem nizu

V soboto sta Bournemouth in Liverpool odigrala tekmo za nogometne anale. Domači so po dveh velikih napakah Virgila van Dijka že v prvem polčasu povedli z 2:0. Prav gostujoči kapetan je Redse pred koncem prve polovice vrnil v igro, v 80. minuti pa je izid poravnal Dominik Szoboszlai, ki še vedno izstopa kot ena redkih svetlih točk Liverpoolove sezone. V 95. minuti je sledil delirij na tribunah stadiona Vitality, ko je domači nogometaš Amine Adli po veliki zmedi v kazenskem prostoru žogo nekako spravil v gostujočo mrežo in svoji ekipi priboril šele drugo ligaško zmago na zadnjih 15 tekmah.
Za Redse je bil to prvi ligaški poraz po debaklu, ki ga je 22. novembra na Anfieldu uprizoril Nottingham Forest. Arne Slot je prvič v letošnjem letu v prvo enajsterico umestil Mohameda Salaha, ki je začetek 2026 skoraj v celoti preživel v Maroku, kjer je z Egiptom nastopal na Afriškem pokalu narodov. Egipčanov povratek med prvih 11 se zagotovo ni razpletel po njegovih željah. Z novim porazom je Salah izenačil neslaven rekord, ki si ga sedaj deli z Dirko Kuytom, ki je za Liverpool igral med leti 2006 in 2012. Na zadnjih 8 ligaških tekmah, ki jih je Egipčan začel, so Redsi izgubili kar sedem. Po Salahovem izbruhu po remiju proti Leedsu se je razmerje med njim in Slotom dodobra skrhalo.
Podobni "zgodovinski" statistični izkupički bodo zvezdnika še dodatno potisnili na stranski tir, kjer pa si seveda ne želi biti. Kuyt je enako slab niz dosegel leta 2012, ko so bila pričakovanja v mestu Beatlov zagotovo manjša kot dandanes. Vse to pa seveda postavlja pod vprašaj Salahovo prihodnost v legendarnem rdečem dresu, v katerem je pustil neizbrisljiv pečat.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.