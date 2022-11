Nesojeni angleški reprezentant kar 232-krat kršil stavna pravila

Potem ko ga (malce presenetljivo) angleški selektor Gareth Southgate ni uvrstil med potnike na svetovno prvenstvo v Katarju, je v kratkem obdobju Ivan Toney doživel še drugi šok. Angleška nogometna zveza je namreč sporočila, da naj bi napadalec Brentforda 232-krat kršil stavna pravila. " Ivan Toney je bil obtožen kršitve pravil glede stav angleške nogometne zveze. Napadalec Brentforda naj bi pravilo E8 med 25. februarjem 2017 in 13. januarjem 2021 kršil 232-krat. Ivan Toney ima čas do četrtka, 24. novembra, da poda odgovor," so zapisali pri angleški nogometni zvezi.

Toney se je že odzval na obtožbe. Na svojem Twitter profilu je zapisal: "Zasledil sem zgodbo o sebi v državnem časopisu. Sodelujem z angleško nogometno zvezo in ne bom dajal odgovorov, dokler preiskava ne bo končana. Zmeraj sem bil ponosen Anglež in moje otroške sanje so bile, da bi za svojo državo igral na svetovnem prvenstvu." Sanje se mu letos zagotovo ne bodo uresničile. Na njegovo srečo Toney ni stavil na tekme, na katerih je sam igral, saj bi to lahko pomenilo dosmrtno prepoved igranja nogometa.

Preiskava glede kršitev stavnih pravil sicer naj ne bi bil razlog, da Toney ne bo potoval na svetovno prvenstvo. Eden izmed vodilnih mož angleške nogometne zveze Mark Bullingham je namreč zatrdil, da ni predlagal Southgatu, da 26-letnega napadalca ne uvrsti med potnike v Katar. Toney je sicer v tej sezoni za Brentford na 14 tekmah dosegel kar 10 golov in je za angleško izbrano vrsto debitiral letos septembra.