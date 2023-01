Nespodobno Infantinovo poziranje na pogrebu legendarnega Peleja

Dan po tem, ko je nogometno javnost razburil s populistično izjavo, v kateri je pozval državne nogometne zveze, naj vsaj en svoj stadion preimenujejo v čast preminulega Brazilca, je Gianni Infantino še enkrat poskrbel, da ga bodo medijske naslovnice polne. Med čakanjem na pogrebu slovitega Edsona Arantesa do Nascimenta – Peleja si je predsednik mednarodne nogometne zveze vzel čas za nekaj "selfiejev", enega je posnel celo sam.

Kritike na Infantinovo vedenje, ki bi ga le stežka uvrstili v kategorijo "pietetno", kar bi se od človeka z njegovo funkcijo zagotovo pričakovalo, so na spletu začele padati ena za drugo. "Snemanja selfiejev le nekaj korakov stran od trupla, ki leži v krsti. In celo kanček nasmeha. Nadrealno, a resnično," so zapisali na italijanskem spletnem portalu fanpage.it.

"To so prizori, ki bi nas morali spodbuditi k pogovoru. Medtem ko so tisoči stali v vrsti, da bi se še zadnjič poklonili velikemu Peleju, je predsednik Fife nekaj metrov stran izstopal s posnetkom selfieja," pa piše na belgijskem sudinfo.be.