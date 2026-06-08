'Na mundialu 2010 se je tudi Slovenijo nekaj vprašalo'

V 35 letih slovenske (nogometne) samostojnosti je bilo veliko število odličnih nogometašev, ki so tako ali drugače pustili svoj pečat. Med temi pa je nekaj, ki so bili znani po tem, da premorejo tako imenovano potezo več. Da preprosto vidijo stvari, ki jih morda drugi niso, in na ta način prispevali pregovorno piko na i največjim uspehom našega reprezentančnega nogometa.

Teh (uspehov) pa ni bilo malo. Glede na demografske in druge zmožnosti se v deželi na sončni strani Alp lahko pohvalimo s po dvema nastopoma na evropskih prvenstvih v letih 2000 (Belgija, Nizozemska) in 2024 (Nemčija) ter svetovnih prvenstvih v letih 2002 (Južna Koreja, Japonska) in 2010 (Južna Afrika). In prav na slednjem je imel eno od glavnih vlog v tedanji slovenski izbrani vrsti pod vodstvom selektorja Matjaža Keka nepogrešljivi krilni napadalec Valter Birsa. "Spomini na turnir v Južni Afriki so sicer zelo lepi, a počasi bledijo, saj je od našega nastopa na tem mundialu minilo že kar nekaj časa. Vselej se je lepo ozreti nazaj in podoživeti velik uspeh. Ne samo nastop na tem prvenstvu, ampak tudi podvig pred tem, ko smo pred nabito polnimi tribunami Ljudskega vrta v dodatnih kvalifikacijah izločili tedaj veliko Rusijo. To je bil nedvomno za tiste čase rezultat, ki je močno odmeval po Evropi in svetu," se dobrih predstav svoje reprezentančne generacije, ki ji je uspel veliki met s prebojem na svetovno prvenstvo v Južni Afriki, spominja Valter Birsa.

"Samo prvenstvo je potekalo v smeri, da se je tudi Slovenijo nekaj vprašalo. Zato bo ta mundial v Južni Afriki za vselej ostal v lepem spominu vseh nas in naših najbližjih. Marsikdo v svoji aktivni karieri nogometaša ni imel te sreče okusiti slasti nastopa na velikem tekmovanju, jaz in moji reprezentančni kolegi iz generacije 2010 pa na srečo smo. In to je ta spomin, ki bo živel večno," nadaljuje dobro razpoloženi Birsa. Devetintridesetletni Šempetrčan je na omenjenem svetovnem prvenstvu zaslovel tudi z izjemnim zadetkom na obračunu z Združenimi državami Amerike. "Zagotovo je bil ta gol vrhunec moje reprezentančne kariere in potrditev dolgoletnega kakovostnega dela v klubih, v katerih sem igral. Če v nekaj vlagaš celotno kariero, se ti mora prej ali slej povrniti. Vedno je lepo videti, ko te nekaj nagradi za vloženi trud in odrekanja," pravi Valter, ki je po končani aktivni športni poti zaplul tudi v podjetniške vode.

Z visokimi pričakovanji oziroma pritiski javnosti in navijačev so soočajo vse reprezentance udeleženke velikega turnirja. Razlike pa kljub temu obstajajo, če primerjamo - denimo - Slovenijo s Francijo ali pa z Anglijo. "Če si član nogometne reprezentance države, ki šteje okoli 2 milijona prebivalcev, ali pa če si na drugi strani nekdo, ki zastopa na primer večmilijonsko Anglijo, je povsem logično, da bo bistveno večje breme rezultata slonelo na ramenih reprezentantov velesile, kot je v tem primeru Anglija. Toda ko dosežeš zadetek na velikem tekmovanju, je popolnoma vseeno, za katero reprezentanco igraš. Vsak zadetek je, ne glede na to, v čigavem dresu ga dosežeš, enako vreden oziroma pomemben," meni Birsa, ki je bil v Južni Afriki eden bolj izstopajočih posameznikov v naši izbrani vrsti.