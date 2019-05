Nesrečna novinarka: žoga jo je med javljanjem v živo zadela naravnost v glavo

Oči španske nogometne javnosti so v četrtek bile uprte v Valencio, kjer so Španci še upali, da bodo dobili vsaj enega finalista v letošnjih velikih finalih Uefinih klubskih tekmovanj. Novinarka GOL-a Monica Benavent se je še pred tekmo javljala v živo, pri tem pa ni imela sreče, saj jo je žoga med vklopom zadela naravnost v glavo. Valencia je sicer tekmo izgubila z 2:4 in izpadla iz Lige Evropa.

