Nesrečni Rodrygo s hudo poškodbo ostal brez nastopa na mundialu

Madridski Real je z drugim zaporednim ligaškim porazom še povečal svoj zaostanek za vodilno Barcelono, ki ima zdaj na vrhu že štiri točke prednosti. Madridčani so poleg izgubljenih treh točk ostali tudi brez nekaterih nogometašev, ki ne bodo imeli pravice nastopa na naslednji prvenstveni tekmi. Dean Huijsen in Alvaro Careras sta si prislužila peti rumeni karton, Franco Mastantuono pa je pretiraval z žaljivkami na račun glavnega sodnika, ki mu je za "nagrado" dodelil neposreden rdeči karton. Največja težava belega baleta pa je na dan privrela po koncu tekme.

Rodrygo je vstopil v 55. minuti in zelo kmalu začutil bolečino v desni nogi. Brazilec naj bi več kot pol ure odigral z natrgano križno vezjo, početje, s katerim je zgolj zmanjšal možnosti za hitro rehabilitacijo. Po poročanju Marce 25-letnik vsaj pol leta ne bo mogel igrati nogometa. To seveda pomeni, da bo ostal tudi brez nastopa na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ki ga bodo poleti gostile Kanada, ZDA in Mehika. Velik udarec za Carla Ancelottija, ki si bo na mundialu prizadeval v Brazilijo vrniti naslov svetovnih prvakov, ki so ga v deželi sambe in nogometa nazadnje slavili davnega leta 2002.