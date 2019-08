Nesrečni Sala pred smrtjo izpostavljen ogljikovemu monoksidu

Pri britanski agenciji za letalske nesreče (AAIB) pa naj bi po sedemmesečni preiskavi zdaj vendarle bili bližje odgovoru na vprašanje, kaj naj bi bilo tiste ponedeljkove noči usodno za obetajočega napadalca in pilota letala Davida Ibbotsona . Kot so zapisali v zadnjem izdanem poročilu, naj bi bila potnika izpostavljena velikim količinam ogljikovega monoksida. Obdukcija je pokazala, da obstaja velika možnost, da je bil Sala mrtev že nekaj minut pred udarcem letala ob morsko gladino. V njegovem telesu so namreč našli količine strupenega plina, ki bi lahko povzročile možgansko kap, zastoj srca ali nezavest. V nekaj manjši meri je bil v pilotski kabini plinu izpostavljen Ibbotson. "Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu v takšni meri bi gotovo zmanjšala pilotovo sposobnost vožnje," so zapisali pri AAIB.

"Zakaj je prišlo do takšne količine strupenega plina, je gotovo vprašanje, ki mora biti nemudoma razrešeno in pojasnjeno svojcem," je na agencijo apeliral Daniel Machover, sicer odvetnik družine Sala. "Svojci so mnenja, da nadaljnja preiskava tehničnih napak letala ni potrebna, želijo si le pojasnila, kako je do vdora plina prišlo. Verjamejo, da bo končno poročilo močno vplivalo na varnost zasebnih in komercialnih letal v prihodnosti."