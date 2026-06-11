Nesrečni somalski sodnik v domovini sprejet kot narodni heroj

Omar Artan bi moral postati prvi sodnik iz Somalije, ki bi delil pravico na svetovnem prvenstvu, potem ko ga je Fifa uvrstila na končni seznam delivcev pravice za turnir. Velja za enega najboljših afriških sodnikov, leta 2025 pa je bil izbran tudi za najboljšega moškega sodnika na celini.
Artan je v Mogadišu kritiziral odločitev, da mu ZDA niso dovolile vstopa v državo, in dogajanje označil za "nesrečno". Administracija Donalda Trumpa je v torek sporočila, da so Artanu vstop v državo zavrnili zaradi njegovih povezav z "domnevnimi člani terorističnih organizacij".
"Kar se je zgodilo, se je zgodilo, in bilo je nesrečno. Hvaležen sem za vso izkazano podporo," je po navedbah Guardiana dejal Artan. Svoje podpornike je pozval, naj še naprej stojijo za svojo državo. "Somalija je naša, v dobrem in slabem. Našim mladim želim sporočiti, naj ne izgubijo upanja v našo državo. Zdaj sem doma in nikjer drugje si ne želim biti."
"Obljubljam vam, da se bom udeležil naslednjega prvenstva," je dejal, medtem ko je na stotine podpornikov na letališču mahalo s somalijskimi zastavami. "Želim, da somalska javnost v tem najde tolažbo in ostane samozavestna."
Tiskovni predstavnik Fife je sporočil, da Artan zdaj ne bo mogel sodelovati na treningih niti soditi na turnirju, ki se v četrtek začenja v Mehiki. Somalska vlada je sporočila, da se je z ZDA in Fifo neuspešno pogajala o tem, da bi Artanu omogočili vstop v ZDA, ob razpletu pa izrazila obžalovanje.
Ameriška carinska in mejna zaščita je brez navedbe Artanovega imena sporočila, da je somalski državljan v soboto iz Istanbula prispel na mednarodno letališče v Miamiju, kjer so mu zaradi pomislekov pri varnostnem preverjanju zavrnili vstop, še poroča angleški Guardian.
Predstavnik administracije je pozneje dejal, da so uradniki CBP ocenili, da Artan predstavlja grožnjo nacionalni varnosti. Po navedbah somalskega veleposlaništva v Keniji, ki je obravnavalo njegov primer, je Artan vizum za pot v ZDA prejel prejšnji teden.
Stroga priseljenska politika Trumpove administracije je bila že pred svetovnim prvenstvom predmet številnih pomislekov. Washington je namreč lani uvedel obsežno prepoved potovanj za državljane 12 držav, med katerimi je tudi Somalija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.