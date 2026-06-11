Nesrečni somalski sodnik v domovini sprejet kot narodni heroj

Omar Artan bi moral postati prvi sodnik iz Somalije, ki bi delil pravico na svetovnem prvenstvu, potem ko ga je Fifa uvrstila na končni seznam delivcev pravice za turnir. Velja za enega najboljših afriških sodnikov, leta 2025 pa je bil izbran tudi za najboljšega moškega sodnika na celini.

Artan je v Mogadišu kritiziral odločitev, da mu ZDA niso dovolile vstopa v državo, in dogajanje označil za "nesrečno". Administracija Donalda Trumpa je v torek sporočila, da so Artanu vstop v državo zavrnili zaradi njegovih povezav z "domnevnimi člani terorističnih organizacij".

"Kar se je zgodilo, se je zgodilo, in bilo je nesrečno. Hvaležen sem za vso izkazano podporo," je po navedbah Guardiana dejal Artan. Svoje podpornike je pozval, naj še naprej stojijo za svojo državo. "Somalija je naša, v dobrem in slabem. Našim mladim želim sporočiti, naj ne izgubijo upanja v našo državo. Zdaj sem doma in nikjer drugje si ne želim biti."

"Obljubljam vam, da se bom udeležil naslednjega prvenstva," je dejal, medtem ko je na stotine podpornikov na letališču mahalo s somalijskimi zastavami. "Želim, da somalska javnost v tem najde tolažbo in ostane samozavestna."