Atletico, pri katerem je Jan Oblak branil celo tekmo, je pričakovano opravil z Vikingom. Alexander Soerloth v 19. in Julian Alvarez v 24. minuti sta postavila temelje drugi zmagi Madridčanov, ki trenutno zasedajo 18. mesto na ligaški razpredelnici. Manchester United je brez poškodovanega Benjamina Šeška gostoval pri Sportingu in igral 2:2. Luis Suarez je za domače v 30. minuti zapravil prvo enajstmetrovko v 30. minuti, tri minute pozneje pa unovčil dokaj vprašljiv nov poskus z bele pike za 1:0. V drugem polčasu pa je Angležem hitro uspelo narediti preobrat. Najprej je Bruno Fernandes v 48. minuti zadel z bele pike, dve minuti pozneje pa je tudi z nekaj sreče - žoga je pred vratarjem odskočila in malce spremenila smer - Portugalec pri Unitedu poskrbel za 2:1.

Po slabem lovljenju žoge Unitedovega vratarja Senneja Lammensa je v 80. Suarez izenačil na 2:2. S tem se je s šestimi goli na vrhu strelske lestvice izenačil s Kylianom Mbappejem iz madridskega Reala in Anastasiosom Duvikasom iz Coma. Takoj zatem je United dosegel nov gol, a so ga sodniki razveljavili po pregledu posnetka zaradi domnevnega prekrška nad vratarjem. Slovenski nogometni reprezentant Danijel Šturm zaradi poškodbe ni igral za praško Slavio, je pa njegova ekipa gostila Villarreal in izgubila z 0:1. Praška Slavia je brez enega svojih najboljših igralcev gostila favorizirani Villarreal. Španci so prišli do druge zmage in imajo pet točk, medtem ko Čehi ostajajo brez nje in pri eni točki. Edini gol na tekmi je dosegel Tajon Buchanan v 62. minuti.

Brugge je brez Tiana Naija Korena, ki je pred tem v mladinski ligi prvakov ob zmagi proti Liverpoolu prispeval gol in dve podaji, igral proti Liverpoolu in izgubil z 0:3. Rdeči gosti so povedli v 13. minuti, ko se je med strelce vpisal Alexander Isak, ta je zadel še v 82. minuti, vmes pa je za Liverpool gol dosegel tudi vse boljši Florian Wirtz. PSG, ki bo zaradi poškodb kolena dolgo časa brez izvrstnih krilnih igralcev Hviče Kvarachelie in Desireja Doueja, je gostil Romo. Rimljani, ki v domačem prvenstvu zasedajo drugo mesto, so proti vodilni ekipi francoske lige povedli v peti mihuti, ko je zadel Mario Hermoso, terensko premoč pa je pariška zasedba kronala za izenačenje v 31. minuti, ko je po kotu zadel Ilja Zabarnji. Ousmane Dembele je v 62. minuti unovčil enajstmetrovko za pariško vodstvo z 2:1, Donyell Malen pa je prav tako z bele pike v 78. zadel za novo izenačenje in končni izid.

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Barcelona je v gosteh pri Sabahu slavila s 4:1. Katalonska zasedba je v gosteh brez Lamina Yamala in s spremenjeno zasedbo odpravila Sabah ter prišla do četrte zmage. Pri Špancih je dva gola dosegel Anthony Gordon, ko je poskrbel za vodstvo z 2:0 v 31. in 51. minuti, delo pa sta dokončala Karim Adeyemi in Gabriel Jesus. Za domače je častni gol prispeval Joy Lance Mickels. Inter je proti Stuttgartu slavil z 2:0. Petar Sučić je v 57. minuti zadel z bele pike za vodstvo milanske zasedbe, Lautaro Martinez pa je podvojil prednost v 74. minuti za tretjo zmago Italijanov. Lille je gostil Bayern München in zmagal z 2:1. Za Bavarce, ki jih pestijo številne poškodbe, med njimi Harryja Kana, Alphonsa Daviesa, Ismaela Saibarija, Manuela Neuerja, Michaela Oliseja in Serga Gnabryja, je v 15. minuti zadel Dayot Upamecano, a so nato Francozi prišli do preobrata. Ayase Ueda je zadel v 62., Aleksandar Pavlović pa je tri minute pozneje dosegel avtogol.

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Šahtar Doneck je na Stamford Bridegu v Londonu proti Fenerbahčeju izgubil z 0:1. Turki so povedli v 56. minuti, ko je zadel Vedat Muriqi in prišli do četrte zmage. Na lestvici je stoodstoten le še madridski Real, brez poraza pa sta tudi PSG in Arsenal.

Liga prvakov, 5. krog, izidi sredinih tekem:

Sabah - Barcelona 1:4 (0:1) Slavia Praga - Villarreal 0:1 (0:0)

(Danijela Šturma zaradi poškodbe ni bilo v kadru Slavie). Atletico Madrid - Viking Stavanger 2:0 (2:0)

(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico Madrid). Brugge - Liverpool 0:3 (0:1)

(Tiana Naija Korena ni bilo v kadru Bruggea). Inter - Stuttgart 2:0 (0:0) Lille - Bayern München 2:1 (0:1) PSG - Roma 2:2 (1:1) Šahtar Doneck - Fenerbahče 0:1 (0:0) Sporting - Manchester United 2:2 (1:0)

(Benjamina Šeška ni bilo v kadru Uniteda).