Koeman priznal: Neto je prosil za prestop, a nismo v položaju, ko bi lahko prodajali

Netose je Barceloni pridružil leta 2019, doslej pa je zbral vsega 14 nastopov, od tega devet v tej sezoni. Prav zaradi pomanjkanja minutaže naj bi si brazilski vratar želel odhoda, a so ga pri Blaugrani zavrnili. "Drži, da so nas Netovi zastopniki zaprosili, če mu lahko poiščejo nov klub. Ampak morali smo reči ne. Je pomemben del našega moštva, želimo si biti "pokriti" na vseh pozicijah, zato si takšnih odhodov ne moremo privoščiti," je medijem pred nedeljskim obračunom z Athleticom iz Bilbaa razlagalRonald Koeman.

V zimskem prestopnem roku se z Barcelono že dlje časa povezuje branilca Manchester Cityja Erica Garcio. A zdi se, da bodo na Camp Nouu počakali do konca sezone, ko se 20-letniku, sicer otroku Barcelone, izteče pogodba z meščani. V medijih so v zadnjih dneh zaradi tega krožile govorice, da je Koeman nezadovoljen, ker Garcie ne bo dobil že v tem mesecu. Nizozemski strokovnjak pa jih je odločno zanikal. "Vsak dan prebiram različne novice. Enkrat, da sem vesel, spet drugič, da nisem. Natančno vem, kje so klubske meje. Če nekaj trenutno ni mogoče, potem ne bomo rinili z glavo skozi zid. Nadaljevali bomo s tistimi, ki so nam na voljo," je dejal Koeman.