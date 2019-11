Slovenci do zmage z Latvijci, tekmo odločil avtogol Tarasovsa

Začetek tekme se je sicer začel po nareku Latvijcev, ki jih je s klopi bodril selektor Slaviša Stojanović. Gostje so zagrozili že v prvem napadu, vendar niso uspeli presenetiti slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki je suvereno zaustavil Vladislavsa Gutkovskisa. Po uvodni akciji se je tehtnica prevesila na stran Slovencev. Že nekaj minut zatem je po visoki podaji Miha Mevlje proti vratom udarec sprožil Šporar, a se je z obrambo izkazal gostujoči čuvaj mreže. Po zadetku je ponovno zadišalo v 17. minuti, ko je natančen strel z roba kazenskega prostora sprožila Jasmin Kurtić, a je žoga le oplazila prečko in končala v avtu.

V nadaljevanju si je nekaj lepih priložnosti zagotovil Vučković, v 20. minuti je vtekel po globinski podaji Benjamina Verbiča, se znašel sam pred vrati in akcijo končal s strelom naravnost v latvijskega vratarja. Trinajst minut kasneje je bil po predložku pred latvijska vrata nekoliko prekratek in žoga je končala za vrati. Jalova premoč Slovencev se je stopnjevala vse do konca prvega polčasa, vendar Kekova četa ob pomanjkanju natančnih strelov nikakor ni našla poti do mreže Pavelsa Šteinborsa.