Neuer je razkril, da se je boril s kožnim rakom

36-letnik se je novega izziva, tokrat v kozmetični industriji, lotil skupaj s teniško igralko in zmagovalko treh turnirjev za grand slam, Nemko Angelique Kerber. V izjavi za javnost je zapisal, da ju druži skrb za zdravje kože.

"Oba imava zelo osebno zgodovino s kožnimi boleznimi. V Angeliquinem primeru je šlo za hiperpigmentacijo, povezano z izpostavitvijo sončnim žarkom, v mojem primeru pa s kožnim rakom na mojem obrazu. Že trikrat so me zaradi njega operirali," je odkrito dejal Manuel Neuer. "Zato sva še posebej pozorna in pri negi kože ter njeni zaščiti pred soncem ne sprejemava kompromisov. Jaz veliko treniram zunaj in tudi svoj prosti čas zelo rad preživljam v naravi," je dejal Neuer, ki je o svojih težavah z boleznijo spregovoril prvič.