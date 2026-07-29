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Nogomet

Konec ere v Munchnu? Dolgoletni član namignil na bližajočo se upokojitev

Munchen, 29. 07. 2026 09.42 pred 12 dnevi 1 min branja 19

Avtor:
STA
Manuel Neuer

Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Munchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. Štiridesetletni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.

Manuel Neuer, svetovni prvak z nemško izbrano vrsto leta 2014, bo krenil že v svojo 21. profesionalno sezono. Že preden je podpisal svoje najnovejše podaljšanje pogodbe, ki mu poteče ob koncu prihodnje sezone, si je vzel veliko časa za premislek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vratar Bayerna Manuel Neuer .
Vratar Bayerna Manuel Neuer .
FOTO: AP

"V morda 85 odstotkih primerov bi že končal. Toda s to ekipo in strokovnim štabom je preprosto preveč zabavno. Vedno imamo priložnost, da se potegujemo za vsak naslov. Ta ekipa je res na najvišji ravni," je v torek ob robu začetka priprav Bayerna, aktualnega nemškega prvaka, na novo sezono dejal izkušeni vratar in kapetan kluba.

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Zimzeleni Neuer bo v prihajajoči sezoni v veliki meri zadolžen tudi za pomoč pri razvoju mladega 22-letnega vratarja Jonasa Urbiga, ki ga Bayern vidi kot dolgoročnega naslednika Neuerja in bi lahko v tej sezoni dobil več priložnosti med vratnicama. Po izpadu Nemčije z letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki je Neuer, ki je poleg bavarskega velikana igral še za nemški Schalke, že napovedal konec reprezentančne kariere.

Štiridesetletnik je z Bayernom med drugim osvojil dva naslova v ligi prvakov, 13 naslovov nemškega prvaka in šest lovorik v nemškem pokalu, kjer je bil enkrat uspešen tudi s Schalkejem.

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KOMENTARJI19

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Lucky
29. 07. 2026 16.24
Članek o zadnji sezoni legende fusbala. Crips in Realist7 pa o Negreiri.
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+2
3 1
NoriSušan
29. 07. 2026 16.38
Ampak bognedaj da mi omenjamo real ane haha sej pravim hipokriti do konca
Odgovori
+0
1 1
REAList7
30. 07. 2026 12.26
Lukec patetik :D poglej si kdo je začel o sodnikih. Ko začne farselonar razpravljati o sodnikih, potem veš koliko je ura :D
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
29. 07. 2026 14.33
Loh gre v usrandrid bojda menjajo prvo postavo
Odgovori
+0
2 2
kala 09
29. 07. 2026 10.51
Skrajni čas.
Odgovori
+1
1 0
Veščec
29. 07. 2026 10.41
čas za penzion,pa to🤪😎👍
Odgovori
0 0
cripstoned
29. 07. 2026 09.58
Legenda! Pa ne pozabi na ronalda cigar redna stranka si postal hahahahaha...
Odgovori
-1
7 8
Clovek
29. 07. 2026 10.14
Verjemi, ne bo pozabil na vse tiste ofsajd gole ;)
Odgovori
+3
7 4
REAList7
29. 07. 2026 11.45
Hjoj, farselonarček, daj poglej ti raje vse sodniške odločitve, ki so šle vam na roko v obdobju zadnjih 20 let in kljub tej pomoči niste uspeli osvojiti ničesar oprijemljivega. So se dogajale tudi kakšne sodniške napake, ki so bile v korist Reala, in sploh ne bežimo od tega. Jih je pa bilo v vašo korist mnogo več in za katere ste tudi plačevali pa vseeno niste tega znali in bili sposobni izkoristiti. Res ne razumem kako si upate farselonarji sploh pisniti kar koli čez sodnike, morali bi biti tihi kot miške in upati, da te pomoči ni nihče opazil. Res ste brezobrazni.
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-1
5 6
Clovek
29. 07. 2026 11.55
Če je v korist vardrida, je napaka, če pa v korist Barce, pa podkupljeno. In ponovno, nič ni bilo dokazano, da bi šlo za kakšne podkupnine, to si samo vardričani vrtite v glavi, ker si ne morete priznat, da ste bili zadnji dve sezoni zanič. Za brezobraznost in dvoličnost pa se lahko samo v ogledalo pogledaš.
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+1
6 5
REAList7
29. 07. 2026 12.25
Pa seveda, da je podkupljeno! Saj pa poteka zoper vas kazenski postopek zaradi 18-letnega podkupovanja sodnikov! Pa za tiste aloe vera darilne sete ste samo vi zmožni plačat 60k EUR, če veš kaj mislim. Kao protokolarno darilo za 60 tisočakov EUR.
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-1
5 6
Clovek
29. 07. 2026 12.30
In kdo najbolj tišči naprej ta kazenski postopek? Kljub temu da ne morejo ničesar dokazat, kdo je edini, ki verjame temu? Niso brez razloga vsi ostali klubi odstopili od tožbe, ampak evo, upam, da jih obtožijo, boste mogoče eni oprani obsedenci imeli malo lepši dan, morda celo življenje.
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+2
7 5
REAList7
29. 07. 2026 12.45
Si že večkrat dokazal, da ti niti malo niso blizu osnove kazenskega postopka. Že nekajkrat sem ti to napisal in ti bom še enkrat. Sprašuješ kdo tišči naprej ta kazenski postopek in pri tem ciljaš na Pereza in na Real. Torej ko je enkrat kazenski postopek začet je sodišče oz. sodnik tisti, ki je dominus litis kazenskega postopka in ne tožilstvo, še manj pa Perez in Real. Če pa želiš reči, da Perez obvladuje tudi sodišče, potem pa ti res več ni pomoči. Omenjaš pa neko tožbo. Tožba nima nobene zveze s kazenskim postopkom, tu ni tožb. Kazensko pravo ni enako civilnemu pravu. Če te še kaj zanima pa mi povej in ti objasnim zadeve, da ne boš trosil naprej neumnosti.
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-2
5 7
Clovek
29. 07. 2026 14.25
Samo ne jokat, ko se bo izkazalo, da so nedolžni :)
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+2
5 3
REAList7
29. 07. 2026 15.16
Niti malo si ne jemljem teh stvari k srcu kot vi nekateri. Sam dobro vem, kako težko je dejansko dokazati nekatera kazniva dejanja. Ja, če zadeve niso dokazane, je posledica oprostilna sodba, ampak to še ne pomeni, da je ta fizična ali pravna oseba dejansko čista in nedolžna. Vse kar se je dogajalo okrog Negreire, že to, kar je pricurljalo v javnost glede določenih izplačil, je vsem jasno, da so se tu dogajale mahinacije. Le farselonarji si zatiskate oči.
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-3
2 5
Clovek
29. 07. 2026 15.26
No, potem pa ni potrebe, da se vedno na dolgo in široko razpišeš o tem, saj si tega ne jemlješ k srcu.
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+3
5 2
REAList7
30. 07. 2026 12.26
Za vas farselonarje si bom vedno vzel čas in argumentirano negiral vaša zavajanja. Podleži :D
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+1
1 0
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