Neuer naposled le podaljšal z Bayernom, veteran Piszczek pa z Borussio Dortmund

"Med prekinitvijo zaradi koronakrize nisem silil z odločanjem, ker nihče ni vedel, kdaj in kako bomo šli naprej. Pomembno je bilo predvsem, da sem še naprej treniral. Zdaj, ko so se stvari razčistile, pa me veseli, da lahko spet optimistično gledam v prihodnost. Pri Bayernu se počutim kot doma, to je eden najboljših klubov v Evropi," je ob podaljšanju dejal Neuer. Nekdanji vratar tega kluba in sedanji član izvršnega odbora Oliver Kahn je bil tudi nadvse zadovoljen, ker sta se strani dogovorili za nadaljevanje sodelovanja. "Zlahka se poistovetim s položajem, v kakršnem se je znašel Manuel. Razumemo, kaj želi v tem obdobju kariere, s podaljšanjem pa je poslal močan signal."Neuer, ki je pred tem igral za Schalke, se je Bayernu pridružil leta 2011 in kmalu prevzel eno vodilnih vlog v moštvu. Z Bayernom je zbral sedem naslovov nemškega prvaka, pet pokalnih lovorik, ligo prvakov in klubsko svetovno prvenstvo. Kot eden ključnih členov pa je sodeloval tudi pri osvojitvi naslova svetovnega prvaka z nemško reprezentanco leta 2014.