Neuer s prepevanjem hita zloglasnega Thompsona razbesnel Nemce: 'To je škandal'

Sicer odlični nogometni vratar, ki si dolga leta kruh služi v vrstah serijskega nemškega državnega prvaka Bayerna iz Münchna, si je v sklopu svoje jadranske avanture privoščil tudi malce prepevanja. A ne v smislu požvižgavanja samemu sebi ali pa prepevanja pod tušem, temveč pravega pravcatega prepevanja v družbi domačinov, ki kar niso mogli verjeti, da je sloviti Manuel Neuer prvi med enakimi v prepevanju domoljubnega hita 'Lijepa li si' (Lepa si, op. a.) kontroverznega Marka Perkovića Thompsona.

"Pesem, ki jo Neuer prepeva, spada med tako imenovane domoljubne pesmi, ki opeva različne hrvaške kraje, ki pa danes ne pripadajo tej državi. To je pesem 'ljubitelja hrvaških fašistov', kar je nesprejemljivo," pišeta nemški spletni portal Goal.com in ugledni Bild ter dodajata: "Največja težava je v tem, ker se v njej (pesmi, op. a.) kot del Hrvaške navaja tudi 'Herceg-Bosna', kot so Hrvati poimenovali del Bosne in Hercegovine, od katerega so v času vojne vihre na Balkanu sredi devetdesetih let minulega stoletja ustvarili avtonomno oblast, ki so jo želeli pripojiti svoji državi."

"Taistega Perkovića že leta obtožujejo za poveličevanje hrvaškega fašizma, zato so mu v nekaterih evropskih državah prepovedali vstop in nastopanje. Pred dobrima dvema letoma pa je bil častni gost hrvaških nogometnih reprezentantov ob vrnitvi s svetovnega prvenstva v Rusiji, kjer so varovanci Zlatka Dalića osvojili drugo mesto,"so še zapisali pri omenjenem portalu, kjer se je, potem ko je slišal za številne negativne odzive iz domovine, oglasil tudi sam 'grešnik': "Ne razumem hrvaškega jezika, tako da nisem imel niti najmanjšega pojma, o čem govori ta pesem."