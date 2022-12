Neuer zaradi zloma noge na smučanju že končal sezono

36-letni vratar se je tako pridružil vse daljšemu spisku poškodovanih nogometašev Bayern Münchna. Na njem so namreč že Sadio Mane, Lucas Hernandez in Bouna Sarr.

Generalni direktor Bayerna Oliver Kahn je ob poškodbi vratarja dejal: "Novica o Manuelovi poškodbi nas je vse šokirala. Stali mu bomo ob strani in ga podpirali na njegovi poti do vrnitve. Prebolel bo to resno poškodbo in se vrnil na igrišče tako močan kot prej." Športni direktor bavarskega moštva Hasan Salihamidžić pa je dodal: "Dejstvo, da je Manuel doživel tako nesrečo, je grozno in seveda so vse naše misli z njim. Manuel bo prejel vso podporo, ki jo potrebuje. Je močna osebnost in vrnil se bo. Želim mu vse najboljše, lahko se zanese na FC Bayern!"