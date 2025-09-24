Svetli način
Neumna poteza novinca Liverpoola: Prevzela so me čustva

Liverpool, 24. 09. 2025 10.20 | Posodobljeno pred eno minuto

Nogometaši Liverpoola so se v tretjem krogu ligaškega pokala pošteno namučili proti drugoligašu Southamptonu. Tekmo, ki se je končala z rezultatom 2:1, je v 85. minuti odločil Hugo Ekitike, ki si je nekaj trenutkov kasneje privoščil veliko napako, zaradi katere je bil izključen.

Hugo Ekitike, ki se je poleti iz Frankfurta v Liverpool preselil za 95 milijonov evrov, tekme tokrat ni začel v prvi postavi. Številni so pričakovali visoko zmago redsov, ki pa so si napredovanje zagotovili v končnici tekme. Za domače je v prvem polčasu zadel najdražji poletni prestop Alexander Isak, ki je z lepim zaključkom prišel do prvenca v dresu Liverpoola. Švedski napadalec je v drugem polčasu svoje mesto prepustil Ekitikeju, ki je bil s soigralci v 76. minuti, ko je izid izenačil Shea Charles, postavljen pred dokaj težko nalogo. Slednjo pa so redsi oddelali z odliko in prišli do napredovanja.

Končni izid je s svojim petim golom na sedmi tekmi v dresu Liverpoola postavil Ekitike, ki je med proslavljanjem zadetka slekel dres in bil 'nagrajen' z rumenim kartonom. To samo po sebi ne bi bilo zaskrbljujoče, če Ekitike ne bi že imel rumenega kartona, ki ga je dobil hitro po vstopu v igro. Francoski napadalec je bil posledično izključen, tako da bo moral izpustiti sobotni ligaški obračun proti Crystal Palaceu, ki je poleg Liverpoola edina nepremagana ekipa v tej sezoni Premier lige.

"Prevzela so me čustva, opravičujem se rdeči družini," je po tekmi o svoji potezi dejal Ekitike, njegov trener Arne Slot pa je bil nad dejanjem mladega Francoza razočaran. "Ni neumno, ker je šlo za drugi rumeni karton. Tudi, če ne bi imel rumenega kartona, bi bilo neumno. Morda sem staromoden, ampak če bi sam preigral tri nogometaše in žogo pospravil v kot gola, bi lahko rekel, da je ta zadetek moj. Če bi pa zabil gol, kot on danes, pa bi se obrnil k Federicu Chiesi in rekel: "To je tvoj gol. Odlična podaja, odličen tek, nisem rabil narediti veliko". V kateremkoli pogledu je bilo to neumno. Dobro, da so mu soigralci pomagali, da smo prišli do zmage," je bil po tekmi kritičen nizozemski strokovnjak.

Za Ekitikeja je to udarec predvsem zaradi dejstva, da je sezono začel odlično, nato pa se je na zadnji dan poletnega prestopnega roka klubu pridružil Isak, ki mu bo v konici napada delal resno konkurenco. Le čas bo pokazal, ali ga lahko ta poteza stane dragocenega igralnega časa.

