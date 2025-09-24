Neumna poteza novinca Liverpoola: Prevzela so me čustva

Hugo Ekitike, ki se je poleti iz Frankfurta v Liverpool preselil za 95 milijonov evrov, tekme tokrat ni začel v prvi postavi. Številni so pričakovali visoko zmago redsov, ki pa so si napredovanje zagotovili v končnici tekme. Za domače je v prvem polčasu zadel najdražji poletni prestop Alexander Isak, ki je z lepim zaključkom prišel do prvenca v dresu Liverpoola. Švedski napadalec je v drugem polčasu svoje mesto prepustil Ekitikeju, ki je bil s soigralci v 76. minuti, ko je izid izenačil Shea Charles, postavljen pred dokaj težko nalogo. Slednjo pa so redsi oddelali z odliko in prišli do napredovanja.

Končni izid je s svojim petim golom na sedmi tekmi v dresu Liverpoola postavil Ekitike, ki je med proslavljanjem zadetka slekel dres in bil 'nagrajen' z rumenim kartonom. To samo po sebi ne bi bilo zaskrbljujoče, če Ekitike ne bi že imel rumenega kartona, ki ga je dobil hitro po vstopu v igro. Francoski napadalec je bil posledično izključen, tako da bo moral izpustiti sobotni ligaški obračun proti Crystal Palaceu, ki je poleg Liverpoola edina nepremagana ekipa v tej sezoni Premier lige.