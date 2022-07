Neumnost Mudrinskega, zaradi katere je selitev v Celje pod velikim vprašajem

Ognjen Mudrinski je bil v lanski sezoni s 17 zadetki eden glavnih razlogov, da je NK Maribor prvič po letu 2019 prišel do naslova državnega prvaka. Mariborčani si nato njegove zajetne pogodbe niso mogli privoščiti in vse je kazalo, da bo srbski napadalec kariero nadaljeval v ambicioznem Celju. Zdelo se je, da je potrditev le še vprašanje časa. Sedaj pa je po medmrežju zaokrožil video posnetek, zaradi katerega bi selitev v knežje mesto kaj lahko padla v vodo. V njem se Mudrinski hvali, kako je "ubil" Celjane, ki so morali denar zanj zbirati po vsem mestu.

Spletni nogometni portal Nogomania je prvi objavil video posnetek, ki najboljšemu strelcu lanske sezone prve lige ne more biti v ponos. Ognjen Mudrinski se namreč hvali, kako je Celjane prisilil v to, da so denar zanj zbirali po vsem mestu. "Brat, ubil sem jih, ubil. Po Celju zbirajo denar. Ali imaš kakšno vrečo, da vanjo zberejo denar?" se je – predvidevamo, da enemu od prijateljev – po telefonu hvalil 30-letni napadalec. Nekdanji član Crvene zvezde je bil lani v Ljudski vrt posojen od Jagiellonie Bialystok. Pogodba s poljskim prvoligašem se mu je to poletje iztekla, nove pa ni podpisal. Mariborčani so si zato želeli, da bi ga v svojih vrstah zadržali za stalno, a se je bojda zataknilo prav pri višini napadalčeve plače. Na koncu je vse kazalo, da si jo bodo lahko privoščili v Celju, kjer očitno gradijo ekipo za naskok na sam vrh, potem ko so v tem prestopnem roku med drugimi pripeljali občasnega reprezentanta Nina Koutra. A glede na že omenjeni posnetek, bo zelo presenetljivo, če se bodo v knežjem mestu dejansko odločili, da Mudrinskega pripeljejo v svoje vrste. Če pa se bo to slučajno res zgodilo, bo še bolj zanimivo, kako se bodo na vse skupaj odzvali navijači kluba. icon-expand Ognjen Mudrinski je bil v lanski sezoni ljubljenec mariborskih navijačev. Celjskim se (zaenkrat) še ni prikupil. Prej nasprotno ... FOTO: Damjan Žibert