Neuničljivi Ibrahimović: Iz dneva v dan sem mlajši, dokler bom lahko igral, bom tu

"Nikoli nisem izgubil strasti do nogometa. Vsakič ko pridem na igrišče, se počutim kot otrok, ki prvič v življenju dobi sladkarijo. Žoga je moja najboljša prijateljica, s katero želim biti do konca življenja," je intervju za Evropsko nogometno zvezo začel Zlatan Ibrahimović.

Priljubljeni Ibra je leta 2018 po številnih poškodbah zapustil Manchester United in čez lužo okrepil Los Angeles Galaxy. Kazalo je, da je svojo epizodo v evropskem nogometu že sklenil, a se je nato na začetku tega koledarskega leta presenetljivo vrnil v Milano. "Moje življenje se vrti okoli izzivov. Počutil sem se, kot da sem storil že dovolj. Prišel sem do trenutka, ko sem se spraševal, ali naj sploh še nadaljujem," se je obdobja v mestu angelov spominjal 39-letnik.

Ko je Ibrahimović okrepil Milan, se je ta boril za mesta na sredini italijanske Serie A. Po premoru zaradi koronavirusa pa so rdeče-črni edina ekipa v najboljših petih evropskih ligah, ki na domači sceni še ne pozna poraza. Še več, v italijanskem prvenstvu Milan s 23 točkami zanesljivo vodi. "To je bil zame velik izziv. Priti sem in skušati spremeniti miselnost ekipe, pripraviti igralce do tega, da bi razumeli, za kako velik klub gre. Milan, kot ga poznam. Milan, kot ga pozna ves svet."

Šved z balkanskimi koreninami je na soigralce, ki so v nekaterih primerih od njega mlajši tudi za dvajset let, takoj začel vršiti pritisk, kar pa se je vsaj za zdaj izkazalo za zadetek v polno:"Ko igram, želim pokazati karakter in osebnost. Na soigralce polagam velik pritisk, iz njih skušam iztržiti maksimum. Nekateri to prenesejo dobro, spet drugi malce manj, nekateri pa se s tem niti ne znajo spoprijeti. Takšnim je težko razumeti, da se morajo odrezati, ko se za to odločim. In odločil sem se, da bom to pričakoval vsak sleherni dan. Zame je način, s katerim treniraš, način, s katerim boš kasneje igral."

"Če si mlad ali star, nate polagam enak pritisk. Če si tukaj, si tukaj z razlogom – ker si dovolj dober. Izven igrišča pa je zgodba drugačna. Z mlajšimi ravnam drugače kot s starejšimi. A na igrišču so zame vsi enaki."

Od Ibrahimovića se je, ko je še drugič v karieri podpisal za Milan, pričakovalo, da bo služil kot vzor soigralcem. A le redki so verjeli, da lahko ob tem, ko se približuje 40. jubileju, še naprej igra na tako visokem nivoju. Švedski napadalec kraljuje na vrhu lestvice strelcev v Serie A, čeprav je v primerjavi z nekaterimi konkurenti odigral tudi tri tekme manj.

"Nikoli nisem zadovoljen, vedno si želim še več. Mogoče je to razlog, da sem danes še vedno tu, da lahko igram, kot igram. Počutim se kot Benjamin Button, iz dneva v dan sem mlajši," je skrivnost za izjemne predstave še razkril Ibra, ki se od vrhunskega nogometa še ne namerava posloviti. "Dokler bom lahko igral, bom tu. Prvi dan, ko ne bom več mogel igrati na najvišjem nivoju, se bom poslovil, ker potrebujem ta občutek, da ekipi in navijačem nekaj vračam."