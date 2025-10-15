Svetli način
Nogomet

Neuničljivi Ronaldo proti Madžarom postavil nov zgodovinski mejnik

Lizbona, 15. 10. 2025 14.23 | Posodobljeno pred 2 urama

STA
Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je dejal, da je izjemno ponosen na "edinstven mejnik", potem ko je postal rekorder po številu zadetkov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Štiridesetletnik je proti Madžarski (2:2) dosegel dva gola in s tem prišel do 41 zadetkov, s čimer je presegel 39 golov Gvatemalca Carlosa Ruiza.

To sta bila njegova 142. in 143. reprezentančna gola, a nista bila dovolj, da bi Portugalski že zagotovila uvrstitev na mundial 2026, saj je Madžarska v zadnjem trenutku izenačila.

"Ni skrivnost, da mi nastopanje v reprezentanci veliko pomeni, zato sem neverjetno ponosen, da sem dosegel ta edinstven mejnik za Portugalsko," je Ronaldo zapisal na družbenih omrežjih. "Hvala vsem, ki ste mi pomagali priti sem. Se vidimo novembra, da potrdimo uvrstitev na svetovno prvenstvo!" je dodal.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia
Srbkinje tipajo utrip slovenske pripravljenosti

KOMENTARJI (4)

26250440
15. 10. 2025 17.06
Se vidimo leta 2100 ko bom zasluženo prejel nagrado za igralca stoletja....
ODGOVORI
0 0
HALAcR7
15. 10. 2025 16.46
+2
GOAT
ODGOVORI
3 1
HALAcR7
15. 10. 2025 16.46
+2
najbojši
ODGOVORI
3 1
dinozaver79
15. 10. 2025 16.38
+0
O tem ste ze pisali
ODGOVORI
1 1
