Neuničljivi Ronaldo proti Madžarom postavil nov zgodovinski mejnik

To sta bila njegova 142. in 143. reprezentančna gola, a nista bila dovolj, da bi Portugalski že zagotovila uvrstitev na mundial 2026, saj je Madžarska v zadnjem trenutku izenačila.

"Ni skrivnost, da mi nastopanje v reprezentanci veliko pomeni, zato sem neverjetno ponosen, da sem dosegel ta edinstven mejnik za Portugalsko," je Ronaldo zapisal na družbenih omrežjih. "Hvala vsem, ki ste mi pomagali priti sem. Se vidimo novembra, da potrdimo uvrstitev na svetovno prvenstvo!" je dodal.