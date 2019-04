Neupravičeni 'vsiljivec' z Old Trafforda dvignil veliko prahu na Otoku

Združenje nogometašev angleške Premier lige je izbralo najboljših enajst začetne enajsterice v iztekajoči se sezoni 2018/19. Toda z eno (veliko) napako, ki je dvignila precej prahu na Otoku. Nič ni nenavadno, da v letošnjem izboru prevladujejo imena nogometašev iz vrst vodilnega dvojca Manchester Cityja in Liverpoola, a poznavalci razmer v najmočnejši nogometni ligi v Evropi težko sprejmejo izbor napadalno usmerjenega vezista Manchester Uniteda Paula Pogbaja . Zlatega francoskega reprezentanta z lanskega svetovnega prvenstva v Rusiji, za katerim je vse prej kot bleščeča klubska sezona, v kateri ni manjkalo turbulentnih trenutkov, ki so v večji meri determinirali sezono 'rdečih vragov'. "Povsem nelogično je, da se v tem izboru ni našlo mesta za Chelseajevega Edena Hazarda ali pa Tottenhamovega Heunga-min Sona , ki igra v življenjski formi. Pogba si po prikazanem zagotovo ni zaslužil mesta v najboljši enajsterici Premiershipa," so si enotni kritiki.

Kakorkoli (v taktični razporeditvi 4-1-2-3 oziroma 4-3-3), med vratnicama je mesto zasedel čuvaj mreže Citya Ederson Moraes, v obrambni vrsti so od leve proti desni razporejeni Andrew Robertson (Liverpool) - Aymerick Laporte (City) - Virgil Van Dijk(Liverpool) in Trent Alexander-Arnold (Liverpool), v zvezni vrsti so pred konkurenti prednost dobili že omenjeni Paul Pogba (Manchester United), Fernandinhoin Bernardo Silva (oba City), v konici napada pa udarno trojko sestavljajo Raheem Sterling, Sergio Aguero (oba City) in Sadio Mane (Liverpool).



Prav dejstvo, da je Eden Hazard eden od nominirancev za najboljšega nogometaša Premier lige v letošnji sezoni, ki ni našel mesta v udarni enajsterici, meče veliko senco dvoma na letošnji izbor, ki bo zagotovo še nekaj časa dvigoval prah med privrženci otoškega nogometa.