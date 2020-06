Neuradno: Pozitivnih pet nogometašev in dva trenerja Barcelone

Šlo naj bi za analizo krvi na začetku pandemije, nihče od omenjenih pa ni kazal simptomov. Ob začetku treningov 8. maja in testiranjih, ki so jih opravili v tistem tednu pod budnim nadzorom vodstva tekmovanja (LaLiga), ni bil pozitiven nihče, o pozitivnih testih v svojem taboru pa do sedaj (vsaj uradno) nista poročala niti klub in niti LaLiga.

RAC1je še poročal, da zdravstveno službo skrbi, da bodo ravno tisti, ki so bili okuženi, bolj izpostavljeni poškodbam. Treningi članskega moštva sicer že lep čas potekajo nemoteno, od ponedeljka je dovoljeno tudi zbiranje in treniranje celotnega moštva hkrati. Zaenkrat trener Quique Setienne more računati zgolj na vezista B-ekipe Monchuja, ki pogosto sodeluje na treningih članov, od ponedeljka pa je z ekipo tudi branilec Samuel Umtiti, ki se je poškodoval že na prvem majskem treningu. Bolečine je čutil tudi 17-letni napadalni biser Anssumane Fati, zaradi česar je v zadnjem času treniral z zmanjšano intenzivnostjo.

V brazilskem moštvu kar 16 pozitivnih nogometašev na covid-19

Brazilsko moštvo Vasco da Gama je medtem objavilo podatek, da je kar 16 igralcev moštva pozitivnih na covid-19. Klub iz Ria de Janeira je testiral 350 članov kluba, vključno z igralci in strokovnim štabom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Odkrili smo 16 okužb z novim koronavirusom. Vsi so že izolirani od preostalih, nad njimi pa bdi zdravstveno osebje. Testirani bodo toliko časa, da se prepričamo, da niso več sposobni širiti virusa," je na kanalu kluba na spletnem omrežju YouTube dejal direktor zdravstvene službe kluba Marcos Teixeira.

Dodal je še, da je bilo 30 odstotkov testiranih v stiku z novim koronavirusom. Vasco da Gama je sicer eden številnih klubov, ki so začeli trenirati po dveh mesecih prisilne ustavitve nogometa. Predsednik kluba Alexandre Campellose je skupaj s kolegom na čelu Flamenga, Rodolfom Landimom, pred dvema tednoma srečal s predsednikom Jairjem Bolsonaromin se pogovarjal o ponovnem zagonu nogometa, kar je bilo po navedbah AFP sprejeto z valom neodobravanja. V Braziliji se je po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okužilo 520.000 oseb, umrlo pa je slabih 30.000 bolnikov.