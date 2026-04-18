Nogomet

Neuspešen zgodovinski debi Marie-Louise Ete, Bayern na pragu naslova

Berlin, 18. 04. 2026 18.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Lu.M STA
Marie-Louise Eta

30. krog nemškega prvenstva je postregel z zgodovinskim debijem Marie-Louise Ete na klopi berlinskega Uniona. Eta je s tem postala prva ženska, ki je opravljala vlogo glavne trenerke moškega moštva na tekmi najmočnejših petih lig na stari celini. Kljub zgodovinski noti se debi ni izšel po željah ekipe iz prestolnice. Union je pred domačimi navijači klonil proti predzadnjemu Wolfsburgu z 1:2.

Marie-Louise Eta je v prejšnji sezoni opravljala vlogo glavne trenerke ekipe U19 Uniona, ob koncu letošnje pa je dobila privilegij voditi člansko ekipo. Zgodovinski trenutek za ženske v moškem nogometu, s katerim je 34-letna Nemka razbila nevidni strop za članice nežnejšega spola.

Kljub pomembnosti tekme pa se ta ni izšla po njenih željah. V Berlinu je bil boljši Wolfsburg, ki se krčevito bori za obstanek med nemško elito. Gostje so povedli v 11. minuti po zadetku Patricka Wimmerja, vodstvo pa so še povečali na samem začetku drugega polčasa, ko je zadel Nemec bosanskih korenin Dženan Pejčinović.

Domači so v nadaljevanju oblegali gostujoča vrata, kar se jim je obrestovalo v 85. minuti, ko je zaostanek znižal Oliver Burke. Berlinčani so do konca tekme še stopnjevali svoj pritisk, a Wolfsburg je ubranil vse napade in na koncu prišel do izredno pomembne zmage sredi nemške prestolnice.

Borussia s porazom na široko odprla vrata za naslov Bayerna

Borussia je imela že pred današnjim porazom v boju za naslov bolj ali manj le še teoretične možnosti. Tudi če bo razlika po tem krogu ostala 12 točk, bi teoretično Borussia še lahko nadoknadila zaostanek v zadnjih štirih krogih. Pri tem pa morajo Porurci upoštevati še majhno, a pomembno podrobnost: v Nemčiji ob enakem končnem številu točk odloča razlika v golih, ta pa je zdaj že za krepkih 48 zadetkov boljša pri Bayernu (105:27 in 61:31).

Dortmund pa je z današnjim porazom sam na stežaj odprl vrata Bayernu, da tudi matematično potrdi 13. naslov v zadnjih 14 letih, 34. zmago v bundesligi in skupno 35. naslov prvaka v nemški zgodovini. Za to zdaj potrebuje le točko na tekmi s Stuttgartom v nedeljo.

Za Porurce so bili danes usodni igranje z roko, dva ogleda posnetka in dve enajstmetrovki, ki ju je izkoristil Andrej Kramarić. Prvo v prvem delu, drugo pa že globoko v sodnikovem dodatku, ko je z natančnim strelom še enkrat premagal Gregorja Kobla in poskrbel za končnih 2:1. Pred tem pa je za goste v 87. minuti izenačil Serhou Guirassy. Hoffenheim je z zmago skočil na peto mesto in ohranil upe na uvrstitev v ligo prvakov za naslednjo sezono.

Izidi nemške Bundeslige, 18. april:

Bayer Leverkusen - Augsburg 1:2 (1:1)

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Union Berlin - Wolfsburg 1:2 (0:1)

Werder Bremen - Hamburg 3:1 (1:1)

