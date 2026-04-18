Neuspešen zgodovinski debi Marie-Louise Ete, Bayern na pragu naslova

Marie-Louise Eta je v prejšnji sezoni opravljala vlogo glavne trenerke ekipe U19 Uniona, ob koncu letošnje pa je dobila privilegij voditi člansko ekipo. Zgodovinski trenutek za ženske v moškem nogometu, s katerim je 34-letna Nemka razbila nevidni strop za članice nežnejšega spola.

Kljub pomembnosti tekme pa se ta ni izšla po njenih željah. V Berlinu je bil boljši Wolfsburg, ki se krčevito bori za obstanek med nemško elito. Gostje so povedli v 11. minuti po zadetku Patricka Wimmerja, vodstvo pa so še povečali na samem začetku drugega polčasa, ko je zadel Nemec bosanskih korenin Dženan Pejčinović.

Domači so v nadaljevanju oblegali gostujoča vrata, kar se jim je obrestovalo v 85. minuti, ko je zaostanek znižal Oliver Burke. Berlinčani so do konca tekme še stopnjevali svoj pritisk, a Wolfsburg je ubranil vse napade in na koncu prišel do izredno pomembne zmage sredi nemške prestolnice.