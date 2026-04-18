Neuspešen zgodovinski debi Marie-Louise Ete, Bayern na pragu naslova

Marie-Louise Eta je v prejšnji sezoni opravljala vlogo glavne trenerke ekipe U19 Uniona, ob koncu letošnje pa je dobila privilegij voditi člansko ekipo. Zgodovinski trenutek za ženske v moškem nogometu, s katerim je 34-letna Nemka razbila nevidni strop za članice nežnejšega spola.
Kljub pomembnosti tekme pa se ta ni izšla po njenih željah. V Berlinu je bil boljši Wolfsburg, ki se krčevito bori za obstanek med nemško elito. Gostje so povedli v 11. minuti po zadetku Patricka Wimmerja, vodstvo pa so še povečali na samem začetku drugega polčasa, ko je zadel Nemec bosanskih korenin Dženan Pejčinović.
Domači so v nadaljevanju oblegali gostujoča vrata, kar se jim je obrestovalo v 85. minuti, ko je zaostanek znižal Oliver Burke. Berlinčani so do konca tekme še stopnjevali svoj pritisk, a Wolfsburg je ubranil vse napade in na koncu prišel do izredno pomembne zmage sredi nemške prestolnice.
Borussia s porazom na široko odprla vrata za naslov Bayerna
Borussia je imela že pred današnjim porazom v boju za naslov bolj ali manj le še teoretične možnosti. Tudi če bo razlika po tem krogu ostala 12 točk, bi teoretično Borussia še lahko nadoknadila zaostanek v zadnjih štirih krogih. Pri tem pa morajo Porurci upoštevati še majhno, a pomembno podrobnost: v Nemčiji ob enakem končnem številu točk odloča razlika v golih, ta pa je zdaj že za krepkih 48 zadetkov boljša pri Bayernu (105:27 in 61:31).
Dortmund pa je z današnjim porazom sam na stežaj odprl vrata Bayernu, da tudi matematično potrdi 13. naslov v zadnjih 14 letih, 34. zmago v bundesligi in skupno 35. naslov prvaka v nemški zgodovini. Za to zdaj potrebuje le točko na tekmi s Stuttgartom v nedeljo.
Za Porurce so bili danes usodni igranje z roko, dva ogleda posnetka in dve enajstmetrovki, ki ju je izkoristil Andrej Kramarić. Prvo v prvem delu, drugo pa že globoko v sodnikovem dodatku, ko je z natančnim strelom še enkrat premagal Gregorja Kobla in poskrbel za končnih 2:1. Pred tem pa je za goste v 87. minuti izenačil Serhou Guirassy. Hoffenheim je z zmago skočil na peto mesto in ohranil upe na uvrstitev v ligo prvakov za naslednjo sezono.
Izidi nemške Bundeslige, 18. april:
Bayer Leverkusen - Augsburg 1:2 (1:1)
Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)
Union Berlin - Wolfsburg 1:2 (0:1)
Werder Bremen - Hamburg 3:1 (1:1)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.