Neutolažljivi Ronaldo: šampanjec je bil pripravljen, slavje že na dosegu – potem pa šok

Šampanjec je bil že pripravljen za odpiranje, proslava načrtovana, čakalo se je le na zadnji sodnikov žvižg – nato pa šok. Tako bi lahko opisali neverjeten razplet savdijskega derbija, v katerem je Al-Hilal v osmi minuti sodnikovega dodatka izenačil in na stadionu povzročil popoln obup.

Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia

A pojdimo po vrsti: Al-Nassr je povedel v 37. minuti, ko je zadel Mohamed Simakan, in prednost zadržal skoraj do konca tekme. Glede na položaj na lestvici bi zmaga domačim že zagotovila naslov prvaka – in s tem tudi začetek velikega slavja.

Sekunde so Al-Nassr delile od tega dosežka, a nato je v 98. minuti sledil šokanten trenutek. Vratar domačih Bento je storil neverjetno napako in žogo poslal v lastno mrežo. Resda ga je pri tem zmotil soigralec Inigo Martinez, a to na koncu ni bistveno vplivalo na (slabo) posredovanje vratarja Al-Nassra.

Marcos Leonardo FOTO: AP

Al-Hilal je tako izenačil na najmanj pričakovan način, v trenutkih, ko so že vsi podpisali zmago Al-Nassra. Tekma se je končala z izidom 1:1.

Razpoloženje na stadionu in med domačimi igralci pa je bilo, kot da so izgubili. Sekunde so jih ločile od naslova, ki so ga na neverjeten način zapravili.

Najbolj je bil prizadet Cristiano Ronaldo, ki je bil zamenjan v 83. minuti in je dramatičen zaključek spremljal s klopi.

Portugalec je v neveri opazoval, kako njegov vratar spušča žogo skozi roke v lastno mrežo. Ne bo odveč zapisati, da je bil na robu solz – težko je opisati globino razočaranja, ki se je v tistih trenutkih zrcalila na obrazu 41-letnega napadalca. Nad videnim je bil osupel tudi njegov hrvaški soigralec Marcelo Brozović, ki je na igrišču preživel 72 minut, preden je bil zamenjan.

