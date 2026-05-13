Neutolažljivi Ronaldo: šampanjec je bil pripravljen, slavje že na dosegu – potem pa šok

Šampanjec je bil že pripravljen za odpiranje, proslava načrtovana, čakalo se je le na zadnji sodnikov žvižg – nato pa šok. Tako bi lahko opisali neverjeten razplet savdijskega derbija, v katerem je Al-Hilal v osmi minuti sodnikovega dodatka izenačil in na stadionu povzročil popoln obup.
A pojdimo po vrsti: Al-Nassr je povedel v 37. minuti, ko je zadel Mohamed Simakan, in prednost zadržal skoraj do konca tekme. Glede na položaj na lestvici bi zmaga domačim že zagotovila naslov prvaka – in s tem tudi začetek velikega slavja.
Sekunde so Al-Nassr delile od tega dosežka, a nato je v 98. minuti sledil šokanten trenutek. Vratar domačih Bento je storil neverjetno napako in žogo poslal v lastno mrežo. Resda ga je pri tem zmotil soigralec Inigo Martinez, a to na koncu ni bistveno vplivalo na (slabo) posredovanje vratarja Al-Nassra.
Al-Hilal je tako izenačil na najmanj pričakovan način, v trenutkih, ko so že vsi podpisali zmago Al-Nassra. Tekma se je končala z izidom 1:1.
Razpoloženje na stadionu in med domačimi igralci pa je bilo, kot da so izgubili. Sekunde so jih ločile od naslova, ki so ga na neverjeten način zapravili.
Najbolj je bil prizadet Cristiano Ronaldo, ki je bil zamenjan v 83. minuti in je dramatičen zaključek spremljal s klopi.
Portugalec je v neveri opazoval, kako njegov vratar spušča žogo skozi roke v lastno mrežo. Ne bo odveč zapisati, da je bil na robu solz – težko je opisati globino razočaranja, ki se je v tistih trenutkih zrcalila na obrazu 41-letnega napadalca. Nad videnim je bil osupel tudi njegov hrvaški soigralec Marcelo Brozović, ki je na igrišču preživel 72 minut, preden je bil zamenjan.
Al-Hilal, s sedežem v Rijadu, velja za enega najuspešnejših in najbolj priljubljenih nogometnih klubov v Aziji. Ustanovljen je bil leta 1957 in ima bogato zgodovino osvajanja domačih naslovov ter mednarodnih lovorik, vključno z večkratnimi zmagami v azijski Ligi prvakov. Klub je znan po svoji izjemni navijaški bazi in sposobnosti privabljanja vrhunskih mednarodnih igralcev ter trenerjev, kar ga postavlja v sam vrh savdijske profesionalne lige.
Cristiano Ronaldo je eden najuspešnejših nogometašev vseh časov, ki je svojo svetovno slavo dosegel v evropskih velikanih, kot so Manchester United, Real Madrid in Juventus. V svoji izjemni karieri je osvojil pet zlatih žog, več naslovov v Ligi prvakov in postal najboljši strelec v zgodovini reprezentančnega nogometa. Njegov prestop v savdijski Al-Nassr leta 2023 je pomenil pomemben mejnik v nogometni zgodovini, saj je odprl vrata za številne druge vrhunske igralce, da so svojo kariero nadaljevali v Savdski Arabiji.
