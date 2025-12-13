Neverjeten hendikep za Real: manjka mu 11 igralcev, a mora zmagati

Real je zaradi slabega niza prvo mesto v španskem prvenstvu prepustil Barceloni, za katero zaostaja štiri točke. Tudi v Ligi prvakov ne dosega pričakovane ravni. Dva kroga pred koncem ligaškega dela je med prvimi osmimi ekipami, ki se neposredno uvrstijo v izločilne boje, zgolj zaradi boljše razlike v zadetkih. Xabi Alonso je po poročanju španskih medijev pod velikim pritiskom in njegov položaj je odvisen od vsake naslednje tekme.
"Če bi Real izgubil prvenstveno tekmo 16. kroga pri Alavesu bi vodstvo kluba lahko poseglo po menjavi trenerja," piše madridska Marca. Do tega bi po navedbah omenjenega španskega medija lahko prišlo tudi v primeru neodločenega izida.
Položaj v klubu dodatno otežujejo številne poškodbe in kazni. Seznamu igralcev, ki so že dalj časa odsotni zaradi poškodb, so se na zadnji prvenstveni tekmi proti Celti pridružili še Eder Militao, ki se je poškodoval, ter trije izključeni igralci: Fran Garcia, Alvaro Carreras in Endrick. Real je tekmo proti Celti izgubil (0:2) in hkrati ostal brez štirih igralcev za gostovanje pri Alavésu.
Igralci, ki Realu manjkajo proti Alavesu:
Trent Alexander-Arnold
Dani Carvajal
David Alaba
Eder Militao
Antonio Rüdiger
Álvaro Carreras
Fran García
Ferland Mendy
Eduardo Camavinga
Kylian Mbappe
Endrick
V obrambi na voljo le dva igralca
Poškodbe in kazni so najbolj prizadele obrambo, saj ima Real za tekmo proti Alavesu na voljo le dva zdrava branilca: Raula Asencia in Deana Huijsena. Preostalih osem obrambnih igralcev za nastop ni na voljo, kar prikazuje tudi grafični prikaz, ki je v Španiji zaokrožil po družbenih omrežjih.
Brez bočnih branilcev
Real za tekmo proti Alavesu nima niti enega levega ali desnega bočnega branilca niti nobenega rezervnega osrednjega branilca. Zaradi kadrovskih težav je Alonso v člansko ekipo vključil tri mladince: branilca Joana Martineza in Víctorja Valdepenasa ter vezista Cestera. "Valdepenas bi lahko celo debitiral na položaju levega bočnega branilca," trdi Marca.
Alonso ima tako za tekmo proti Alavesu na voljo le 12 zdravih igralcev prve ekipe v polju:
Dean Huijsen
Raul Asencio
Aurelien Tchouameni
Federico Valverde
Dani Ceballos
Jude Bellingham
Arda Güler
Vinícius Junior
Rodrygo
Franco Mastantuono
Brahim Diaz
Gonzalo Garcia
