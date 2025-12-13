Neverjeten hendikep za Real: manjka mu 11 igralcev, a mora zmagati

Real je zaradi slabega niza prvo mesto v španskem prvenstvu prepustil Barceloni, za katero zaostaja štiri točke. Tudi v Ligi prvakov ne dosega pričakovane ravni. Dva kroga pred koncem ligaškega dela je med prvimi osmimi ekipami, ki se neposredno uvrstijo v izločilne boje, zgolj zaradi boljše razlike v zadetkih. Xabi Alonso je po poročanju španskih medijev pod velikim pritiskom in njegov položaj je odvisen od vsake naslednje tekme.

" Če bi Real izgubil prvenstveno tekmo 16. kroga pri Alavesu bi vodstvo kluba lahko poseglo po menjavi trenerja ," piše madridska Marca . Do tega bi po navedbah omenjenega španskega medija lahko prišlo tudi v primeru neodločenega izida.

Položaj v klubu dodatno otežujejo številne poškodbe in kazni. Seznamu igralcev, ki so že dalj časa odsotni zaradi poškodb, so se na zadnji prvenstveni tekmi proti Celti pridružili še Eder Militao, ki se je poškodoval, ter trije izključeni igralci: Fran Garcia, Alvaro Carreras in Endrick. Real je tekmo proti Celti izgubil (0:2) in hkrati ostal brez štirih igralcev za gostovanje pri Alavésu.

Igralci, ki Realu manjkajo proti Alavesu:

Trent Alexander-Arnold

Dani Carvajal

David Alaba

Eder Militao

Antonio Rüdiger

Álvaro Carreras

Fran García

Ferland Mendy

Eduardo Camavinga

Kylian Mbappe

Endrick

V obrambi na voljo le dva igralca

Poškodbe in kazni so najbolj prizadele obrambo, saj ima Real za tekmo proti Alavesu na voljo le dva zdrava branilca: Raula Asencia in Deana Huijsena. Preostalih osem obrambnih igralcev za nastop ni na voljo, kar prikazuje tudi grafični prikaz, ki je v Španiji zaokrožil po družbenih omrežjih.