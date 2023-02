Neverjeten prestopni rok in vseprisotni Chelsea: kdo je nakupoval najbolje?

Mnogi se z razlogom sprašujejo, kako je to sploh mogoče v nogometnem svetu, kjer Uefa in Premier liga zahtevata finančno stabilnost klubov s pravili finančnega fair playa. A novi lastniki Chelseaja so našli luknjo v teh pravilih, imenuje se amortizacija. Razlaga je preprosta, če za igralca klub plača 80 milijonov in z njim podpiše pogodbo dolgo osem let, se ta znesek amortizira čez celotno obdobje pogodbe. Torej, strošek nakupa tega igralca bi v finančnih poročilih kluba v tej sezoni in vsaki od naslednjih sedmih znašal zgolj 10 milijonov. Londončani so se povrh tega osredotočili na nakup mladih igralcev, ki v večini primerov niso dokazani na evropski sceni in so posledično zahtevali nižje plače. To zmanjša finančno breme kluba in zagotovi, da bi igralca tudi v primeru slabših predstav lažje prodali drugemu klubu.

Chelsea je s prihodom Argentinca Enza Fernandeza zapravil kar 37 odstotkov celotnega zneska, ki ga je zapravila Premier liga. Zato je smotrno, da pregled zimskega prestopnega roka začnemo v zahodnem Londonu. Prispeli so David Datro Fofana (Molde, 12 milijonov evrov), Benoit Badiashile (Monaco, 38 milijonov), Andrey Santos (Vasco da Gama, 20 milijonov), Joao Felix (Atletico Madrid,posoja z odškodnino 11 milijonov), Mihajlo Mudrik (Shakhtar Donetsk, 100 milijonov), Noni Madueke (PSV, 35 milijonov), Malo Gusto (Lyon, 30 milijonov evrov) in Enzo Fernandez (Benfica, 120 milijonov). Skupno so Londončani v letošnji sezoni zapravili že krepko več kot 600 milijonov evrov.

Še en igralec, ki je bil na izhodnih vratih Chelseaja, je Hakim Ziyech . A Chelsea ga na koncu ni posodil PSG-ju, ker je po poročanju angleškega Sky Sportsa v pisarnah londonskega kluba v zadnjih urah prestopnega roka vladala taka panika, da se kljub dogovoru med kluboma Londončani niso oglasili na klice Parižanov, potem pa so Francozom najprej pošiljali napačne dokumente, pravi pa so prispeli prepozno. To pomeni, da PSG Ziyecha ni uspel pravočasno registrirati. Maročan je po poročanjih tujih medijev izjemno jezen zaradi razpleta situacije, Parižani pa tudi niso ostali ravnodušni.

Zanimivost pri amortizaciji je tudi to, da se v primeru prodaje igralca celoten znesek prestopa klubu, ki ga je prodal šteje v finančno leto, v katerem je prodaja bila opravljena. To pomeni, da je vsaj v očeh Uefe in Premier lige odhod Chelseajevega igralca Jorginha v Arsenal za 11 milijonov evrov, v klubske kovčke v letošnji sezoni prinesel zgolj milijon manj, kot jih je stal Mudrik.

Ravnanje Chelseaja v zadnjem letu ni ostalo neopaženo tudi v pisarnah Uefe, ki je že napovedala spremembe pri uveljavljanju amortizacije. Od poletja naprej bodo klubi znesek prestopa lahko amortizirali na največ pet sezon, ne glede na dolžino pogodbe, ki je bila podpisana s igralcem. Mogoče je to razlog, zakaj so Londončani bili tako aktivni v januarju, saj so se zavedali, da njihovo ravnanje v bodoče ne bo omogočalo tako visokih vložkov. Vprašljivo je tudi, kako uspešna je lahko njihova taktika, saj bodo 16 igralcev, ki so v klub prispeli v tej sezoni, morali tudi zadovoljiti z zadostno minutažo. To bo kar precejšen izziv za trenerja Grahama Potterja, ki ima trenutno na razpolago kar 33 igralcev. V Premier ligi in Ligi prvakov jih bo lahko registriral zgolj 25, osem nogometašev bo posledično zagotovo nezadovoljnih.

Čeprav se tako zdi, Chelsea ni bil edini klub na svetu, ki je v tem prestopnem roku zapravljal denar. Vodilno moštvo Premier lige je v svoje vrste pripeljalo Leandra Trossarda (Brighton, 29 milijonov), Jakuba Kiwiorja (Spezia, 25 milijonov) in prej omenjenega Jorginha (Chelsea, 11 milijonov). Mnogi navijači kluba iz severnega Londona z okrepitvami niso nezadovoljni, saj so pričakovali prihod opevanega Mudrika ali Moisesa Caiceda iz Brightona. Trener Mikel Arteta je kljub temu zapolnil ključe vrzeli v svojem igralnem kadru in pripeljal dva izkušena igralca z obilico izkušenj v Premier ligi in branilca, ki bo zelo sposobna zamenjava za Garbriela Magalhaesa v osrčju obrambe. Dejstvo je, da so Topničarji po tem prestopnem roku zagotovo močnejši, kot pred njim.

Lanski angleški prvak Manchester City je v svoje vrste v januarju pripeljal "zgolj" 20-letnega vezista iz Argentine Maxima Perroneja (11 milijonov). Klub je po sporu s Pepom Guardiolo vsaj do konca letošnje sezone zapustil Joao Cancelo, ki je okrepil Bayern. Za razliko od Arsenala bi lahko trdili, da je klub iz Manchestra šibkejši, kot je bil decembra lani. Drugi klub iz tega mesta, Manchester United se je tudi krepil, ampak zgolj začasno. Družina Glazer je trenutni lastnik kluba, ampak tako ne bo več dolgo, če jim bo vse šlo po načrtih, saj želijo Glazerji United prodati. Najbrž so se zato v tem mesecu okrepili s tremi igralci (Marcel Sabitzer (Bayern), Wout Weghorst (Burnley) in Jack Butland (Crystal Palace)), ki so zgolj posojeni do konca sezone.