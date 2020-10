Neverjeten prizor v Evropski ligi: Prosti strel s 60 metrov pretvoril v zadetek

Na tekmi drugega kroga Evropske lige med ciprsko Omonio in nizozemskim PSV-jem smo bili priča sila neobičajnemu zadetku. Domači so po zapravljeni žogi gostov šli v protinapad, ki pa je bil prekinjen s prekrškom. Čeprav je bila žoga še vedno na polovici Omonie, pa je izkušeni vezist Jordi Gomez izkoristil priložnost in s skoraj 60 metrov presenetil nepripravljenega Yvona Mvoga.

icon-expand Nogometaši Omonie proslavljajo zadetek Jordija Gomeza. FOTO: AP Zadetek je bil tako nepričakovan, da je presenetil celo režiserja srečanja, saj se je ta v trenutku strela osredotočal na glavnega sodnika. Gledalci pred malimi zasloni smo tako vse skupaj videli šele v počasnem posnetku, ki pa je razkril vso mojstrstvo Jordija Gomeza. Izkušeni 35-letni Španec je bil ravno dovolj potrpežljiv, da se je žoga povsem umirila, nato pa jo je brez pomisleka poslal proti gostujočim vratom. Vratar PSV-ja Yvon Mvogo tega seveda ni pričakoval in ni mogel preprečiti vodstva Ciprčanov. Gostje so se sicer pritoževali, da se je žoga v trenutku strela še premikala, a je Donatas Rumšas zadetek upravičeno priznal. Na Mvogovo srečo pa je favoriziranim Nizozemcem do konca uspelo preobrniti rezultat. Za pomembne tri točke je v zadnji minuti sodnikovega dodatka poskrbel prvi zvezdnik gostov Donyell Malen. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V skupini E je PSV, ki je v kvalifikacijah za skupinski del Evropske lige izločil tudi slovensko Muro, trenutno na drugem mestu s tremi točkami. Vodi španska Granada, ki ima eno več, Omonia pa je na zadnjem mestu. Ob že omenjenem porazu je v prvem krogu v gosteh remizirala s Paokom. Ni se zgodilo prvič

Zanimivo pa je tudi to, da to ni bil prvi zadetek v novi sezone Evropske lige, ki je bil dosežen z obrambne polovice. Napadalec Glasgow Rangersov Kemar Roofeje v prvem krogu s podobnim zadetkom v sodnikovem dodatku zapečatil usodo Standarda iz Liegea. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke