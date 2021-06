Neverjeten prosti strel Messija ni bil dovolj za zmago Argentine

33-letnik je žogo poslal v zgornji desni kot, vratar Čila Claudio Bravo je pri tem ostal povsem nemočen. Messi je tako dosegel že svoj 57. prosti strel v karieri, s tem je prehitel tudi Portugalca Cristiana Ronalda, ki je ostal pri številki 56. Zvezdnik Barcelone je tako v 151 nastopih za svojo reprezentanco dosegel že 73 zadetkov. Do morebitnega uspeha in tako želene lovorike je še dolga pot, a glede na obetaven začetek to ni tako nemogoče.