Neverjetna smola: Hazard v 15 mesecih izpustil več tekem kot prej v sedmih sezonah

Eden Hazard je v sedmih sezonah pri Chelseaju pridobil status enega najbolj zanesljivih nogometašev. Pa ne zgolj zato, ker so bile njegove predstave kot po pravilu odlične, bil je tudi praktično imun na poškodbe, zaradi katerih je kot član Londončanov izpustil zgolj osem tekem. A to se je spremenilo v trenutku, ko je Belgijec lani podpisal za Real. V 15 mesecih je namreč zaradi takšnih in drugačnih poškodb manjkal že na 30 obračunih.

icon-expand Eden Hazard je bil na Bernabeuu predstavljen kot velika okrepitev, a tega za zdaj še ni uspel upravičiti. FOTO: AP Real Madrid je po koncu sezone 2018/2019 za kar 100 milijonov evrov kupil Edena Hazarda, pa čeprav je imel ta s Chelseajem pogodbo le še za eno leto. Real se za to ni zmenil, po odhoduCristiana Ronalda in sezoni za pozabo (2018/2019) se je želel čim prej vrniti v boj za Ligo prvakov, pri tem pa se je – kot zaenkrat kaže – močno uštel. Hazard je namreč lani odigral le 22 tekem, tudi v tej sezoni pa ima številne zdravstvene težave. V sredo je postalo jasno, da bo zaradi nedavne poškodbe mišice izpustil prvi El Clasico nove sezone, ki bo konec oktobra. Hazardove težave na Santiago Bernabeuu so se na prvi pogled začele na tekmi skupinskega dela Lige prvakov 26. novembra lani. Po startu PSG-jevega Thomasa Meunierja je moral z igrišča, nazaj v polnem pogonu pa je bili šele v sredini februarja letos. V tem času je izpustil 18 tekem. A v resnici je imel sicer odlični Belgijec težave že veliko prej. Do že omenjene poškodbe je Hazard v španskem prvenstvu štirikrat počival zaradi različnih manjših zdravstvenih težav, proti Osasuni pa je tekmo pospremil s klopi, saj še ni bil popolnoma pripravljen za največje napore. Hazard je pri Realu med najbolje plačanimi posamezniki. Na leto zasluži 15 milijonov evrov, toliko kot kapetan Sergio Ramos. Enako je bil pred selitvijo v Tottenham plačan tudi Gareth Bale, poroča As. Poleg tega je 29-letnik na Santiago Bernabeuu iz Londona prispel vidno nepripravljen. Imel je težave s prekomerno telesno težo, česar niti ni preveč skrival. "Na slab dan lahko tehtam tudi 77 kilogramov, to poletje pa sem jih imel 80," se je kasneje spominjal za francoskiL’Equipe. PREBERI ŠE Nima sreče: Hazard vnovič poškodovan Zinedine Zidane pa se trenutno lahko upravičeno sprašuje, ali mu bo Hazard, popolnoma zdrav in v najboljši izvedbi, sploh še kdaj na voljo. Lani je imel Belgijec kar dvakrat poškodovan gleženj, zaradi česar se je odločil za daljši počitek in operacijo v ZDA, saj si je želel nastopiti na kasneje prestavljenem evropskem prvenstvu. Identično operacijo je sicer prestal že leta 2017, takrat uspešno, saj pri Chelseaju težav s poškodbami praktično ni imel. Kako uspešna je bila tista izpred nekaj mesecev, pa je še vedno zavito v tančico skrivnosti. ŠpanskiAs poroča, da je Hazard po sanaciji poškodbe zadnje stegenske mišice pred sredino tekmo z Real Valladolidom normalno treniral. Zidane ga je celo uvrstil v kader, a je nato srečanje znova spremljal s tribune. Šele dan kasneje je postalo jasno, da je razlog za ponovno odsotnost Belgijca znova tičal v poškodbi. Tudi tokrat mišice, več od tega pa pri Realu, kot še dodaja As, niso razkrili. Zidane je dejal le, da z njegovim povratkom ne bodo hiteli in da tako zagotovo izpušča El Clasico, ki bo odigran 25. oktobra. Prekaljeni Zizou se zaveda, da bo sezona dolga in bo zato zdravega Hazarda v nadaljevanju še kako potreboval. A poraja se vse več vprašanj, ali ga bo sploh še kdaj dočakal.