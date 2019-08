Neverjetna smola maroškega nogometaša v Turčiji

Ko je klubski avtobus turškega moštva Rizespor v nedeljo zapustil trening center in se odpravil proti domačemu stadionu nihče od potnikov ni opazil, da na njem ni napadalca Mostaphe El Kabirja. Maročana je ekipa popolnoma pozabila, tako da si je moral sam urediti prevoz na tekmo. 30-letnik je s pomočjo taksija le prišel na stadion Yeni Rize Şehir, kjer pa ga je čakalo še eno neprijetno presenečenje.



Varnostniki namreč niso prepoznali njegove identitete in minilo je kar nekaj časa, preden je El Kabir le prišel do domače garderobe. Tam je izvedel, da srečanje kljub vsemu začenja v prvi enajsterici. Njegova predstava pa je bila sila kratka, saj je igrišče zaradi hujše poškodbe zapustil že v 13. minuti. Po prvih informacijah naj bi si zlomil mečnico na desni nogi. Maročan bo tako odsoten vsaj šest mesecev.



Čeprav so za dlje časa izgubili svojega prvega napadalca, pa so imeli nogometaši Rizesporja vseeno razlog za veselje. Srečanje, na katerem je vseh 90 minut odigral občasni slovenski reprezentant Amadej Vetrih, jim je namreč uspelo dobiti po zadetkihFernanda Boltrina inBraiana Samudia.

Rizespor 2 : 1 Sivasspor