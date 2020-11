Neverjetna statistika: Oblak največkrat zaklenil svojo mrežo, sledi mu Handanović

Družbena omrežja so po sobotni zmagi Atletico Madrida v Valencii "podivjala" zaradi Jana Oblaka. Za slovenskega reprezentančnega vratarja je bila to 200. ligaška tekma v dresu Colchonerosov in obenem 112., na kateri ni prejel zadetka. Zares izjemna statistika, ki ji v najmočnejših evropskih ligah ni para.

Statistični portal Opta je namreč v čast škofjeloške hobotnice pred dnevi zbral podatke vseh vratarjev v petih najboljših evropskih ligah, odkar je Oblak 21. marca 2015 debitiral za Atletico v španskem prvenstvu. V tem času je svojo mrežo zaklenil kar 36-krat več, kot je to uspelo njegovemu najbližjemu zasledovalcu. Tudi ta pa prihaja iz Slovenije, in sicer jeSamir Handanović od marca 2015 v Serie A odigral 204 tekme, ob tem pa 76-krat ni prejel zadetka. SleditaThibaut Courtois in David De Gea (69), peti pa je Manuel Neuer(67).

Posledično ima Oblak od vratarjev, ki so v tem času odigrali vsaj 7000 minut, daleč najboljši odstotek tekem, na katerih ni prejel zadetka. Takih jih je do danes bilo kar 56 %, s čimer je Atleticov vratar edini, ki na več kot polovici svojih obračunov sploh ni klonil. Drugi v tem segmentu je Bayernov Neuer z 49 %,Alissonje tretji z 48 %, sledita pa Ederson inGianluigi Buffon (46 %).

Oblak je z naskokom najboljši tudi, kar se tiče razmerja prejetih golov in odigranih minut. V povprečju zadetek prejme na vsakih 145 minut, drugi je Liverpoolov Alisson, ki kloni na vsakih 124 minut, tretji pa Juventusov Buffon, ki je v tem času v svojo mrežo moral na natanko vsako drugo uro, torej 120 minut.