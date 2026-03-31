Neverjetna vohunska operacija pred obračunom Bosne in Italije

Italijanska nogometna reprezentanca bi v primeru poraza še tretjič zapored ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu. Tako velika reprezentanca si česa takega ne sme privoščiti, zato so Italijani pod vodstvom Gennara Gattusa pripravljeni storiti vse v svoji moči, da preprečijo črni scenarij.

Italijanski mediji poročajo o izjemno slabem stanju zelenice na stadionu v Zenici, bosanski kapetan in legendarni napadalec Edin Džeko pa jim odgovarja, da so italijanski nogometaši igrali tudi na veliko slabših terenih, kot poroča Net.hr.

Italijanski strokovni štab želi pred obračunom zbrati čim več informacij o nasprotnikih in bosanska spletna stran SportSport poroča o drznem poskusu vohunjenja. Med treningom bosanske reprezentance v Butmiru naj bi italijanski vojak EUFOR-a ob igrišču z mobilnim telefonom snemal trening bosanske reprezentance. To je počel kljub prepovedi, na treningu pa je želel biti prisoten dlje od 15 minut, kolikor je bil javnosti odprt trening.