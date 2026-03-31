Neverjetna vohunska operacija pred obračunom Bosne in Italije

Italijanska nogometna reprezentanca bi v primeru poraza še tretjič zapored ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu. Tako velika reprezentanca si česa takega ne sme privoščiti, zato so Italijani pod vodstvom Gennara Gattusa pripravljeni storiti vse v svoji moči, da preprečijo črni scenarij.
Italijanski mediji poročajo o izjemno slabem stanju zelenice na stadionu v Zenici, bosanski kapetan in legendarni napadalec Edin Džeko pa jim odgovarja, da so italijanski nogometaši igrali tudi na veliko slabših terenih, kot poroča Net.hr.
Italijanski strokovni štab želi pred obračunom zbrati čim več informacij o nasprotnikih in bosanska spletna stran SportSport poroča o drznem poskusu vohunjenja. Med treningom bosanske reprezentance v Butmiru naj bi italijanski vojak EUFOR-a ob igrišču z mobilnim telefonom snemal trening bosanske reprezentance. To je počel kljub prepovedi, na treningu pa je želel biti prisoten dlje od 15 minut, kolikor je bil javnosti odprt trening.
Strokovni štab Bosne in Hercegovine je njegova dejanja opazil in varnostniki so ga hitro opozorili, da je snemanje treninga strogo prepovedano in vojak je snemanje prekinil. Podobni poskusi vohunjenja so bili v preteklosti že videni, a verjetno je bil prvič vpleten član vojske.
Gennaro Gattuso je nekdanji italijanski nogometaš, ki je igral kot vezist, in je zdaj nogometni trener. Med svojo igralsko kariero je bil znan po svoji nepopustljivosti, borbenosti in vodstvenih sposobnostih na igrišču. Večino svoje kariere je preživel pri AC Milanu, kjer je osvojil številne lovorike, vključno z dvema naslovoma Lige prvakov. Po končani igralski karieri se je posvetil treniranju, vodil pa je več italijanskih klubov, vključno z Milanom in Napolijem. Bil je tudi trener Hajduka.
Edin Džeko je bosansko-hercegovski profesionalni nogometaš, ki igra kot napadalec. Velja za enega najboljših bosanskih nogometašev vseh časov in je kapetan bosansko-hercegovske reprezentance. Svojo kariero je gradil v več uglednih evropskih klubih, vključno z Wolfsburgom, Manchester Cityjem, Romo in Interjem iz Milana. Znan je po svoji višini, močni igri z glavo, dobri tehniki in sposobnosti doseganja golov. Džeko je ključni igralec in vodja tako za svojo reprezentanco kot za klube, v katerih je igral.
EUFOR (European Union Force) je vojaška sila Evropske unije, ki deluje v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU. Njen namen je zagotavljanje stabilnosti in varnosti v državah, kjer deluje, pogosto na podlagi mandata Združenih narodov ali Evropske unije. Misije EUFOR vključujejo ohranjanje miru, stabilizacijo regij, pomoč pri obnovi in podporo lokalnim oblastem. V Bosni in Hercegovini je EUFOR deloval kot naslednik mednarodne sile SFOR (Stabilisation Force) pod vodstvom Nata, z namenom zagotavljanja miru in stabilnosti po koncu vojne v BiH.
