Neverjetnemu črnemu nizu Antonia Conteja ni videti konca

Antonio Conte se je v zadnjih sezonah oprijel status mojstra za osvajanje državnih naslovov. Potem ko je bil trikrat italijanski prvak z Juventusom, je v sezoni 2016/2017 s Chelseajem pokoril angleško elito, predlani pa je prekinil Interjevo sušo in črno-modre popeljal do prvega Scudetta po Joseju Mourinhu. Pri Tottenhamu mu gre bistveno slabše, letos so Spursi brez realnih možnosti za naslov prvaka, še bolj skromna pa je Contejeva forma na evropski sceni.

S klubom iz severnega Londona je v sredo nastopanje v Ligi prvakov končal proti Milanu. Na San Siru je bilo 1:0 v korist domačih, na povratni tekmi pa golov nismo videli. Tako se je nadaljevala črna Contejeva serija, ki je tekmo v izločilnih bojih Lige prvakov nazadnje dobil davnega leta 2013, ko je z Juventusom v osmini finala dvakrat ugnal Celtic (2:0, 3:0).