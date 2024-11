Neverjetni Jan Oblak in akcija, ki je zlomila Luisa Enriqueja ter Parižane

PSG je na domačem stadionu večino tekme četrtega kroga ligaškega dela Lige prvakov bil veliko bolj nevarno moštvo od gostov, a Jan Oblak je pred svoja vrata postavil neustavljiv zid. Parižani so streljali iz vseh mogočih položajev, a Škofjeločan je vedno znova bil na pravem mestu, na koncu pa je zasluženo bil izbran za najboljšega posameznika na obračunu.

"Mislim, da smo igrali tako, kot nam je PSG dovolil igrati. Na koncu koncev te njihovi hitri krilni igralci kaznujejo, če se postaviš preširoko. Zelo visoko so pritiskali na nas, mi tekme nismo začeli dobro in težko nam je bilo. Trpeli smo do konca in osvojili tri točke, ki so zelo pomembne, to je edino pomembno. Nogomet ti včasih da, včasih pa ti vzame. Danes ni bila lepa tekma, ampak z vidika želje in agresije smo pustili vse na zelenici," je svoj pogled na obračun v Parizu po tekmi podelil Oblak.