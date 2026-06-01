Neverjetni prizori iz La Coruñe: Kultni klub se je vrnil med elito

Nogometni klub iz Galicije je bil med leti 1992 in 2012 stalni član Primere Division in v tem obdobju osvojil naslov španskega državnega prvaka ter bil dvakrat uspešen tudi v pokalnem tekmovanju.

Čeprav je Las Palmas na zadnji tekmi španske druge lige slavil na kultnem Riazorju, to niti najmanj ni zmotilo razposajenih domačih privržencev, ki so po zaključnem sodnikovem žvižgu poskrbeli za neverjetne prizore na in ob zelenici.

Deportivo si je ob Realu iz Santanderja kot drugouvrščeno moštvo iz druge lige zagotovil uvrstitev med elito, kjer je nazadnje igral v sezoni 2017/18. Nogometnim navdušencem je še posebej v spominu ostal njihov nastop v polfinalu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu leta 2004, ko jih je s skupnim izidom 1:0 izločil kasnejši evropski klubski prvak Porto, na čelu z Josejem Mourinhom.