Nogomet

Neverjetni prizori iz La Coruñe: Kultni klub se je vrnil med elito

La Coruña, 01. 06. 2026 09.55 pred 42 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slavje navijačev Deportiva

Nogometaši Deportiva iz La Coruñe so si kljub porazu na zadnji tekmi španske druge lige proti Las Palmasu (1:2) že pred tem zagotovili preboj med elito, ki se bo na kultnem Riazorju znova igrala po skoraj desetletju. Navijači nekdanjega polfinalista Lige prvakov iz sezone 2003/04 so po zaključnem sodnikovem živžgu pritekli na zelenico in se poveselili s svojimi ljubljenci.

Nogometni klub iz Galicije je bil med leti 1992 in 2012 stalni član Primere Division in v tem obdobju osvojil naslov španskega državnega prvaka ter bil dvakrat uspešen tudi v pokalnem tekmovanju.

Čeprav je Las Palmas na zadnji tekmi španske druge lige slavil na kultnem Riazorju, to niti najmanj ni zmotilo razposajenih domačih privržencev, ki so po zaključnem sodnikovem žvižgu poskrbeli za neverjetne prizore na in ob zelenici.

Deportivo si je ob Realu iz Santanderja kot drugouvrščeno moštvo iz druge lige zagotovil uvrstitev med elito, kjer je nazadnje igral v sezoni 2017/18. Nogometnim navdušencem je še posebej v spominu ostal njihov nastop v polfinalu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu leta 2004, ko jih je s skupnim izidom 1:0 izločil kasnejši evropski klubski prvak Porto, na čelu z Josejem Mourinhom.

Dodajmo, da je Deportivo ne tako dolgo nazaj - natančneje v sezoni 2019/20 - zaigral celo v španski tretji ligi, iz katere se je v drugo ligo vnovič prebil leta 2024.

obožeobože
01. 06. 2026 11.08
Res so bili dobri! Rivaldo je eno sezono špilal za njih. Upam da pridejo na pot stare slave!
bibaleze
