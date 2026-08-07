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Nogomet

Neverjetni prizori: Salah dodobra spoznal turško strast

Trabzon, 07. 08. 2026 09.57 pred 3 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Sprejem Mohameda Salaha na Papara Parku

Mohamed Salah je po skoraj desetletju zapustil angleški Liverpool in se preselil k Trabzonsporju. Navijači turškega velikana so mu pričarali dobrodošlico, ki jo bo egiptovski zvezdnik še dolgo pomnil. Nabito polne tribune Papara Parka so strastno pozdravile prihod 34-letnega napadalca.

Liverpool na Otoku slovi po svojih navijačih, ki jih veliko ljudi umešča med najbolj strastne na stari celini. Sever Anglije je bil dom Mohameda Salaha vse od leta 2017, ko se je na Anfield preselil iz vrst Rome. Egipčan je pred kultno tribuno Kop spisal novodobno zgodovino evropskega velikana in se za vekomaj vpisal v anale otoškega nogometa. Letos pa se je odločil, da potrebuje nov izziv. Po dolgem polemiziranju se je odločil za nekoliko presenetljiv odhod v Trabzonspor.

Že ob prihodu v Turčijo ga je na letališču čakalo na tisoče navdušenih navijačev, ki so pozdravili prihod najbolj zvezdniškega nogometaša v svoji zgodovini. Svojo strast pa so kmalu pokazali tudi na tribunah. Papara Park je bil dodobra zapolnjen, ko se je Salah množici prvič predstavil na nogometni zelenici. Turški navijači so pričarali vzdušje, ki ga je moč videti le na tem koncu sveta. Prizori so navdušili tudi Egipčana, ki je v svoji karieri vajen največjih nogometnih odrov; med kuliso na tribuni je iz žepa vzel mobilni telefon in dogajanje začel snemati.

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Navdušenost je tudi priznal: "Zadnjih nekaj dni je bilo neverjetnih, česa takega v življenju še nisem izkusil. Vsem vam se želim zahvaliti, da ste bili tukaj danes in včeraj. Pokazali ste mi toliko ljubezni in podpore, takšnega sprejema nikoli nisem pričakoval. Tukaj sem, da zmagujem. S tem klubom želim osvojiti nekaj pomembnega, saj ste mi izkazali toliko naklonjenosti in to resnično cenim," je povedal nekdanji zvezdnik Liverpoola.

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KOMENTARJI1

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mackon08
07. 08. 2026 10.28
Da ne bodo slučajno razočarani. V kakšni formi je bil zadnje čase je katastrofa.
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