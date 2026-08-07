Neverjetni prizori: Salah dodobra spoznal turško strast

Liverpool na Otoku slovi po svojih navijačih, ki jih veliko ljudi umešča med najbolj strastne na stari celini. Sever Anglije je bil dom Mohameda Salaha vse od leta 2017, ko se je na Anfield preselil iz vrst Rome. Egipčan je pred kultno tribuno Kop spisal novodobno zgodovino evropskega velikana in se za vekomaj vpisal v anale otoškega nogometa. Letos pa se je odločil, da potrebuje nov izziv. Po dolgem polemiziranju se je odločil za nekoliko presenetljiv odhod v Trabzonspor.

Že ob prihodu v Turčijo ga je na letališču čakalo na tisoče navdušenih navijačev, ki so pozdravili prihod najbolj zvezdniškega nogometaša v svoji zgodovini. Svojo strast pa so kmalu pokazali tudi na tribunah. Papara Park je bil dodobra zapolnjen, ko se je Salah množici prvič predstavil na nogometni zelenici. Turški navijači so pričarali vzdušje, ki ga je moč videti le na tem koncu sveta. Prizori so navdušili tudi Egipčana, ki je v svoji karieri vajen največjih nogometnih odrov; med kuliso na tribuni je iz žepa vzel mobilni telefon in dogajanje začel snemati.