Neverjetno, kaj je na debiju za Manchester City zapravil Haaland

Erling Haaland je v 97. minuti Community Shielda (kot v Angliji pravijo superpokalni tekmi, ki tradicionalno začenja tekmovalno sezono, op. a.) imel na pladnju zlato priložnost za prvenec v dresu meščanov. Po strelu Phila Fodna je Alisson žogo odbil na njegovo nogo, a Norvežan je s približno šestih metrov meril naravnost v prečko.

Tolaži se lahko s tem, da njegov zadetek verjetno ne bi spremenil razpleta tekme, saj je bilo v trenutku strela do konca sodniškega podaljška le še dobrih 30 sekund, tako da bi City zelo težko prišel do še enega zadetka za izenačenje. A dejstvo je, da je Haaland proti Liverpoolu na trenutke izgledal kot slon v trgovini s porcelanom. Angleški mediji so to eden za drugim izpostavljali. Olajševalna okoliščina zanj, predvsem pa za trenerja Pepa Guardiolo, pa je, da bo imel 22-letnik še več kot dovolj časa za prilaganje na nov slog igre.