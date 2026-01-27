Neverjetno naivna varnostna napaka velikega italijanskega kluba

Naključni angleški nogometni navijač je na družbenih omrežjih objavil posnetek pred vrati, skozi katera na območje okoli stadiona vstopajo vozila, ki na tekme pripeljejo nogometaše domačega in gostujočih klubov ter podporno osebje.

Anglež se hudomušno in retorično vpraša, kakšna je varnostna koda za odpiranje vrat. Kamero usmeri proti grbu nogometnega kluba Atalanta in vpiše letnico ustanovitve kluba 1907. Vrata se (seveda) odprejo. "To pa je vrhunska varnost," se je pošalil avtor posnetka, klub iz Bergama pa je zagotovo že spremenil varnostno kodo. Atalanta bo naslednji obračun odigrala v gosteh proti belgijskemu Saint-Gilloisu, tako da bodo za odkrivanje nove varnostne kode imeli na voljo še vsaj teden dni.