Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Neverjetno naivna varnostna napaka velikega italijanskega kluba

Bergamo, 27. 01. 2026 15.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Grb Atalante

Vrhunski nogometaši spadajo med najbogatejše in najbolj oblegane posameznike na svetu. Njihova varnost je glavna prioriteta klubov in organizatorjev, ki varnostnim službam nakazujejo bajne zneske v upanju, da bodo varovali njihovo glavno investicijo. Sodeč po posnetku, ki je zaokrožil po svetovnem spletu, pa bodo pri Atalanti morali pošteno prevetriti zasedbo varnostnikov.

Naključni angleški nogometni navijač je na družbenih omrežjih objavil posnetek pred vrati, skozi katera na območje okoli stadiona vstopajo vozila, ki na tekme pripeljejo nogometaše domačega in gostujočih klubov ter podporno osebje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Anglež se hudomušno in retorično vpraša, kakšna je varnostna koda za odpiranje vrat. Kamero usmeri proti grbu nogometnega kluba Atalanta in vpiše letnico ustanovitve kluba 1907. Vrata se (seveda) odprejo. "To pa je vrhunska varnost," se je pošalil avtor posnetka, klub iz Bergama pa je zagotovo že spremenil varnostno kodo. Atalanta bo naslednji obračun odigrala v gosteh proti belgijskemu Saint-Gilloisu, tako da bodo za odkrivanje nove varnostne kode imeli na voljo še vsaj teden dni.

atalanta liga prvakov

Od Neymarja do Messija: 18-letni Španec naslednji v vrsti prestopov v Pariz

Na Apeninskem polotoku porast spremljanja nižje lige. Razlog? Atraktivna linijska sodnica

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Ugotovi, kdo je kriv za napako v finančnem poročilu
Ugotovi, kdo je kriv za napako v finančnem poročilu
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
vizita
Portal
Resna diagnoza ne prinaša le zdravstvenih posledic
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
moskisvet
Portal
Mislili so, da poljublja svojo hčerko
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469